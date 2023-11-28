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Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов - РИА Новости, 28.11.2023
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16:50 28.11.2023 (обновлено: 17:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/demografiya-1912433207.html
Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов
Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов - РИА Новости, 28.11.2023
Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов
Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат, это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, заявил президент России... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:50
2023-11-28T17:02
общество
владимир путин
врнс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат, это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, заявил президент России Владимир Путин."Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, цифры бюджета, демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все",- сказал Путин на Всемирном русском народном Соборе.Он отметил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора, подчеркнул президент."Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать",- добавил он.
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общество, владимир путин, врнс
Общество, Владимир Путин, ВРНС
Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов

Путин: для преодоления демографических вызовов важны жизненные ориентиры

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат, это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, цифры бюджета, демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все",- сказал Путин на Всемирном русском народном Соборе.
Он отметил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора, подчеркнул президент.
"Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать",- добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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