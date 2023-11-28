https://ria.ru/20231128/demografiya-1912433207.html

Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов

Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов - РИА Новости, 28.11.2023

Путин прокомментировал вопрос преодоления демографических вызовов

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат, это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, заявил президент России... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:50

2023-11-28T16:50

2023-11-28T17:02

общество

владимир путин

врнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат, это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, заявил президент России Владимир Путин."Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, цифры бюджета, демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все",- сказал Путин на Всемирном русском народном Соборе.Он отметил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора, подчеркнул президент."Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать",- добавил он.

https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, врнс