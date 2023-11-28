https://ria.ru/20231128/dekret-1912464126.html

В ГД оценили идею о декрете с момента постановки на учет в консультации

В ГД оценили идею о декрете с момента постановки на учет в консультации - РИА Новости, 28.11.2023

В ГД оценили идею о декрете с момента постановки на учет в консультации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал эффективной инициативу о декретном отпуске для женщин с момента постановки на учет в женской консультации, когда женщина РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:12

2023-11-28T18:12

2023-11-28T18:12

общество

петр толстой

госдума рф

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал эффективной инициативу о декретном отпуске для женщин с момента постановки на учет в женской консультации, когда женщина узнала о ребенке. "Патриарх выступил в Думе с инициативой о декретном отпуске для женщин не с 30 недели беременности, как сейчас, а с момента постановки на учет в женскую консультацию, то есть с первого дня, когда будущая мама узнала о своем будущем ребенке, эта инициатива может стать очень эффективной… для увеличения рождаемости в стране", - сказал он на Всемирном русском народном Соборе. Также Толстой отметил, что стоило бы начать выплачивать мамам пособия именно в этот "самый трудный период, когда она принимает решение - рожать или идти делать аборт".

https://ria.ru/20230817/putin-1890658378.html

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общество, петр толстой, госдума рф