https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html

Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов

Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов - РИА Новости, 28.11.2023

Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов

Турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за плохих погодных условий, сообщило во вторник генеральное управление береговой... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:08

2023-11-28T16:08

2023-11-28T16:08

в мире

турция

дарданеллы

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СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за плохих погодных условий, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции. "В связи с плохими погодными условиями пролив Дарданеллы закрыт с 15.15 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны. Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Чанаккале, где расположен пролив, из-за ураганов до 80 километров в час. За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.

https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html

турция

дарданеллы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, дарданеллы