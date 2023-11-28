https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов - РИА Новости, 28.11.2023
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов
Турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за плохих погодных условий, сообщило во вторник генеральное управление береговой... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:08
2023-11-28T16:08
2023-11-28T16:08
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дарданеллы
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СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за плохих погодных условий, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции. "В связи с плохими погодными условиями пролив Дарданеллы закрыт с 15.15 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны. Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Чанаккале, где расположен пролив, из-за ураганов до 80 километров в час. За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, дарданеллы
В мире, Турция, Дарданеллы
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов из-за непогоды