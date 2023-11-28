В Бурятии проверят приюты для животных
Зооприюты Бурятии проверят после информации об ужасных условиях в одном из них
Щенки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 28 ноя - РИА Новости. Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в паблике "Весь Улан-Удэ" в Telegram появилось видео бывшего работника частного приюта для животных "Возрождение", находящегося в 30 километрах от Улан-Удэ. По его словам, здесь в вольерах площадью 4 "квадрата" живут по 7-9 собак, они "едят друг друга, умирают в тесноте и антисанитарии", а хоронят их в огромных ямах на территории питомника.
"Об обстановке в частном приюте "Возрождение", управлением (ветеринарии Бурятии - ред.) подготовлены и направлены материалы в прокуратуру республики для инициирования проведения контрольно-надзорного мероприятия. Также… в связи с подобными обращениями, поступавшими в начале октября в отношении приюта "Ананда", планируется инициировать прокурорскую проверку в отношении всех приютов для животных Бурятии", - говорится в сообщении.