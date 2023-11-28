https://ria.ru/20231128/buryatiya-1912352815.html

В Бурятии проверят приюты для животных

В Бурятии проверят приюты для животных - РИА Новости, 28.11.2023

В Бурятии проверят приюты для животных

Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:55

2023-11-28T13:55

2023-11-28T13:55

происшествия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 28 ноя - РИА Новости. Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в паблике "Весь Улан-Удэ" в Telegram появилось видео бывшего работника частного приюта для животных "Возрождение", находящегося в 30 километрах от Улан-Удэ. По его словам, здесь в вольерах площадью 4 "квадрата" живут по 7-9 собак, они "едят друг друга, умирают в тесноте и антисанитарии", а хоронят их в огромных ямах на территории питомника. "Об обстановке в частном приюте "Возрождение", управлением (ветеринарии Бурятии - ред.) подготовлены и направлены материалы в прокуратуру республики для инициирования проведения контрольно-надзорного мероприятия. Также… в связи с подобными обращениями, поступавшими в начале октября в отношении приюта "Ананда", планируется инициировать прокурорскую проверку в отношении всех приютов для животных Бурятии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231120/sobaki-1910554931.html

улан-удэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ