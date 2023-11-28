Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии проверят приюты для животных - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/buryatiya-1912352815.html
В Бурятии проверят приюты для животных
В Бурятии проверят приюты для животных - РИА Новости, 28.11.2023
В Бурятии проверят приюты для животных
Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:55
2023-11-28T13:55
происшествия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756854853_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d190d80314f9d18f78f0ddffde4c97ae.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 ноя - РИА Новости. Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в паблике "Весь Улан-Удэ" в Telegram появилось видео бывшего работника частного приюта для животных "Возрождение", находящегося в 30 километрах от Улан-Удэ. По его словам, здесь в вольерах площадью 4 "квадрата" живут по 7-9 собак, они "едят друг друга, умирают в тесноте и антисанитарии", а хоронят их в огромных ямах на территории питомника. "Об обстановке в частном приюте "Возрождение", управлением (ветеринарии Бурятии - ред.) подготовлены и направлены материалы в прокуратуру республики для инициирования проведения контрольно-надзорного мероприятия. Также… в связи с подобными обращениями, поступавшими в начале октября в отношении приюта "Ананда", планируется инициировать прокурорскую проверку в отношении всех приютов для животных Бурятии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231120/sobaki-1910554931.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756854853_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_2b8324ccc06ede1f088c08edb4230add.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
В Бурятии проверят приюты для животных

Зооприюты Бурятии проверят после информации об ужасных условиях в одном из них

© РИА Новости / Денис АбрамовЩенки в вольере приюта для бездомных животных
Щенки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Щенки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 ноя - РИА Новости. Управление ветеринарии Бурятии инициирует проверку всех приютов для животных после появления информации об ужасных условиях содержания в одном из них, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в паблике "Весь Улан-Удэ" в Telegram появилось видео бывшего работника частного приюта для животных "Возрождение", находящегося в 30 километрах от Улан-Удэ. По его словам, здесь в вольерах площадью 4 "квадрата" живут по 7-9 собак, они "едят друг друга, умирают в тесноте и антисанитарии", а хоронят их в огромных ямах на территории питомника.
"Об обстановке в частном приюте "Возрождение", управлением (ветеринарии Бурятии - ред.) подготовлены и направлены материалы в прокуратуру республики для инициирования проведения контрольно-надзорного мероприятия. Также… в связи с подобными обращениями, поступавшими в начале октября в отношении приюта "Ананда", планируется инициировать прокурорскую проверку в отношении всех приютов для животных Бурятии", - говорится в сообщении.
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Станут стрелять на улицах". На что решились в Бурятии
20 ноября, 14:01
 
ПроисшествияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала