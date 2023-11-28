https://ria.ru/20231128/buduschee-1912467067.html
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем - РИА Новости, 28.11.2023
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем
СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:25
2023-11-28T18:25
2023-11-28T18:25
космос - риа наука
россия
ссср
владимир путин
всемирный русский народный собор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна поступать таким же образом, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам Путина, запуск первого советского спутника говорит о том, что страна добивалась прогресса даже в очень сложные времена, ядерщики и ракетчики продолжали в работать над стратегическими разработками даже в годы войны. "Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Ученые и инженеры Советского Союза 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли.
https://ria.ru/20231109/sputniki-1908297940.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4ff3a0d32b834477aa02adb51c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, ссср, владимир путин, всемирный русский народный собор
Космос - РИА Наука, Россия, СССР, Владимир Путин, Всемирный русский народный собор
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем
Путин: СССР запустил спутник через 12 лет после ВОВ, потому что думал о будущем
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна поступать таким же образом, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, запуск первого советского спутника говорит о том, что страна добивалась прогресса даже в очень сложные времена, ядерщики и ракетчики продолжали в работать над стратегическими разработками даже в годы войны.
"Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.
Ученые и инженеры Советского Союза 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли
.
Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран