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Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем - РИА Новости, 28.11.2023
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18:25 28.11.2023
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Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем - РИА Новости, 28.11.2023
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем
СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:25
2023-11-28T18:25
космос - риа наука
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ссср
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна поступать таким же образом, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам Путина, запуск первого советского спутника говорит о том, что страна добивалась прогресса даже в очень сложные времена, ядерщики и ракетчики продолжали в работать над стратегическими разработками даже в годы войны. "Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Ученые и инженеры Советского Союза 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли.
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космос - риа наука, россия, ссср, владимир путин, всемирный русский народный собор
Космос - РИА Наука, Россия, СССР, Владимир Путин, Всемирный русский народный собор
Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем

Путин: СССР запустил спутник через 12 лет после ВОВ, потому что думал о будущем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна поступать таким же образом, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, запуск первого советского спутника говорит о том, что страна добивалась прогресса даже в очень сложные времена, ядерщики и ракетчики продолжали в работать над стратегическими разработками даже в годы войны.
"Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.
Ученые и инженеры Советского Союза 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли.
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