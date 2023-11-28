https://ria.ru/20231128/buduschee-1912467067.html

Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем

Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем - РИА Новости, 28.11.2023

Путин заявил, что Россия должна всегда думать о будущем

СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:25

2023-11-28T18:25

2023-11-28T18:25

космос - риа наука

россия

ссср

владимир путин

всемирный русский народный собор

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР удалось уже через 12 лет после Великой Отечественной войны запустить космический спутник, потому что страна всегда думала о будущем, Россия должна поступать таким же образом, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам Путина, запуск первого советского спутника говорит о том, что страна добивалась прогресса даже в очень сложные времена, ядерщики и ракетчики продолжали в работать над стратегическими разработками даже в годы войны. "Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Ученые и инженеры Советского Союза 4 октября 1957 года запустили первый в мире искусственный спутник Земли.

https://ria.ru/20231109/sputniki-1908297940.html

россия

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, ссср, владимир путин, всемирный русский народный собор