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Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
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18:57 28.11.2023 (обновлено: 19:55 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова
Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:57
2023-11-28T19:55
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире радио "НВ". "Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. &lt;...&gt; Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также &lt;...&gt; нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России", — сообщил генерал.Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сегодня сообщили украинские СМИ. Позднее это подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.Кроме того, сообщалось, что признаки отравления выявили у некоторых сотрудников ведомства, но официально эту информацию в Киеве не подтверждали.По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления нет, с его здоровьем все в порядке.
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в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины, украина
В мире, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Украина
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова

Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире радио "НВ".
"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. <...> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <...> нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России", — сообщил генерал.
Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сегодня сообщили украинские СМИ. Позднее это подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Кроме того, сообщалось, что признаки отравления выявили у некоторых сотрудников ведомства, но официально эту информацию в Киеве не подтверждали.
По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления нет, с его здоровьем все в порядке.
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