https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html

Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова

Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова - РИА Новости, 28.11.2023

Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:57

2023-11-28T18:57

2023-11-28T19:55

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире радио "НВ". "Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. <...> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <...> нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России", — сообщил генерал.Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сегодня сообщили украинские СМИ. Позднее это подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.Кроме того, сообщалось, что признаки отравления выявили у некоторых сотрудников ведомства, но официально эту информацию в Киеве не подтверждали.По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления нет, с его здоровьем все в порядке.

https://ria.ru/20231023/smi-1904737269.html

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Кирилл Волков

в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины, украина