https://ria.ru/20231128/brendy-1912479494.html
Минпромторг рассказал о приоритетных брендах одежды в России
Минпромторг рассказал о приоритетных брендах одежды в России - РИА Новости, 28.11.2023
Минпромторг рассказал о приоритетных брендах одежды в России
Китайские бренды одежды в России с точки зрения потребления не должны быть более приоритетными, чем отечественные, заявил заместитель главы Минпромторга Олег... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:09
2023-11-28T19:09
2023-11-28T19:10
экономика
технологии
москва
китай
россия
олег бочаров (политик)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
брикс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Китайские бренды одежды в России с точки зрения потребления не должны быть более приоритетными, чем отечественные, заявил заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. "Производить (одежду - ред.) в Китае и привозить в Россию все равно будет дешевле... Мы должны сбалансировать производство: ни в коем случае бренд из Китая не должен быть более приоритетным с точки зрения потребления нашего рынка, чем наши федеральные продукты", - сказал Бочаров на BRICS+ Fashion Summit. Он отметил, что товары из разных стран должны быть в равной доступности на российском рынке, а также попросил коллег из других государств помогать российским молодым дизайнерам выходить на зарубежные рынки. Замглавы Минпромторга добавил, что в прошлом году российские производства жаловались на отсутствие швей, высокую цену материала, проблемы с логистикой и маленький ассортимент. Однако в 2023 году рынок ритейла вырос на 6-7%, и в следующем будет еще больший прирост. По его словам, сейчас очень много продукции идет из Китая - 7,5 миллиарда тонн в год, при этом поступает и большое количество товаров контрафактным путем, "через третьи страны". Бочаров заявил, что при создании торговли модной индустрии в рамках стран БРИКС Россия будет заходить на рынок с сертифицированной продукцией и качеством. Он также уточнил, что Россия - страна, которая "много переодевается", и, по сравнению с Китаем, интереснее с точки зрения создания и потребления одежды в рамках сотрудничества со странами БРИКС. "Наш потребитель не должен страдать ни кошельком, ни ассортиментом", - заключил замглавы Минпромторга. Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
https://ria.ru/20231109/prodazhi-1908316446.html
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экономика, технологии, москва, китай, россия, олег бочаров (политик), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), брикс, снг
Экономика, Технологии, Москва, Китай, Россия, Олег Бочаров (политик), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), БРИКС, СНГ
Минпромторг рассказал о приоритетных брендах одежды в России
Минпромторг: отечественные бренды одежды в РФ должны быть приоритетнее китайских
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Китайские бренды одежды в России с точки зрения потребления не должны быть более приоритетными, чем отечественные, заявил заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
«
"Производить (одежду - ред.) в Китае
и привозить в Россию все равно будет дешевле... Мы должны сбалансировать производство: ни в коем случае бренд из Китая не должен быть более приоритетным с точки зрения потребления нашего рынка, чем наши федеральные продукты", - сказал Бочаров на BRICS
+ Fashion Summit. Он отметил, что товары из разных стран должны быть в равной доступности на российском рынке, а также попросил коллег из других государств помогать российским молодым дизайнерам выходить на зарубежные рынки.
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Замглавы Минпромторга добавил, что в прошлом году российские производства жаловались на отсутствие швей, высокую цену материала, проблемы с логистикой и маленький ассортимент. Однако в 2023 году рынок ритейла вырос на 6-7%, и в следующем будет еще больший прирост.
По его словам, сейчас очень много продукции идет из Китая - 7,5 миллиарда тонн в год, при этом поступает и большое количество товаров контрафактным путем, "через третьи страны". Бочаров заявил, что при создании торговли модной индустрии в рамках стран БРИКС Россия будет заходить на рынок с сертифицированной продукцией и качеством.
Он также уточнил, что Россия - страна, которая "много переодевается", и, по сравнению с Китаем, интереснее с точки зрения создания и потребления одежды в рамках сотрудничества со странами БРИКС. "Наш потребитель не должен страдать ни кошельком, ни ассортиментом", - заключил замглавы Минпромторга.
Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве
с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы
, ЮВА, Ближнего Востока
, Латинской Америки
, Африки
и СНГ
обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
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