https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html

Священник раскритиковал идею уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

Священник раскритиковал идею уравнять понятия "брак" и "семейный союз" - РИА Новости, 28.11.2023

Священник раскритиковал идею уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

Словосочетание "семейный союз" размывает понятие брака и противоречит политике укрепления традиционной семьи, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:13

2023-11-28T03:13

2023-11-28T03:13

религия

русская православная церковь

федор лукьянов

антон котяков

иисус христос

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Словосочетание "семейный союз" размывает понятие брака и противоречит политике укрепления традиционной семьи, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением уравнять в Семейном кодексе понятия "брак" и "семейный союз". Автор запроса отмечает, что некоторые граждане негативно воспринимают слово "брак", поскольку в русском языке "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект". "Слово "брак" происходит от старославянского слова "брак" - обряд "взятия замуж", а потом и само замужество, то есть супружество. Брать ответственность за свою семью - вот глубинный смысл этого слова, которое очень часто встречается в Библии и является священным понятием. Пример этого - новозаветный сюжет о браке в Кане Галилейской. А термин "семейный союз" размывает это понятие, делает его границы более широкими, закладывает в сознание людей возможность появления множества форм и видов таких "союзов", что как раз противоречит укреплению традиционной семьи и института брака, закрепленного в 72 статье конституции", - сказал Лукьянов РИА Новости. Он отметил, что в конституции "союз мужчины и женщины четко обозначен как "брак" – и государство по конституции обязуется защищать этот институт". "Мы не должны копировать деструктивные парадигмы стран Запада, разрушающие семью – главную основу государства, где уже существует аналог предлагаемого депутатом "семейного союза" - так называемое "гражданское партнерство", в котором люди по какой-то причине не желают вступить в брак. Как правило, такая возможность предоставляется однополым парам. Получается, что предлагаемая депутатом инициатива откроет путь к заключению однополых "семейных союзов", ведь такие партнерства браком не являются, и поэтому юридически не обязаны отвечать 72-й статье конституции, где брак определен как союз мужчины и женщины", - считает глава патриаршей комиссии. Он напомнил, что в браке, в том числе, когда он заключается в ЗАГСе, супруги берут на себя юридическую, гражданскую и имущественную ответственность. "Статус супруга – совершенно иной уровень отношений, который подразумевает уверенность в своем спутнике жизни и последствия в результате разрыва этих отношений. "Семейный союз" – есть легализация блудного сожительства, при котором люди не несут ответственность за своего сожителя, и, по сути, пользуются друг другом и могут в любой момент эти отношения прекратить. А дети, если таковые родились в блудном сожительстве и их отец или мать не были зарегистрированы в свидетельстве о рождении, не имеют никакой возможности получать алименты в результате разрыва отношений между их родителями, не вступившими в законный брак", - отметил он. Кроме того Русская православная церковь указывает на недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку, добавил священник. "По учению православной церкви, брак – соединение мужчины и женщины перед Богом, и настоящий православный брак – есть таинство, то есть событие духовное, принадлежащее к духовной реальности. Неслучайно одним из таинств церкви является венчание, закрепляющее союз мужчины и женщины в Господе нашем Иисусе Христе", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231114/gosposhliny-1909296852.html

https://ria.ru/20231110/abort-1908717171.html

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, федор лукьянов, антон котяков, иисус христос