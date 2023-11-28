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Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.11.2023
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19:14 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.11.2023
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии
США и их союзники "вскормили" боевиков в Сирии и используют их для диверсий, в том числе против местного правительства, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:14
2023-11-28T19:14
сша
в мире
сирия
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ООН, 28 ноя - РИА Новости. США и их союзники "вскормили" боевиков в Сирии и используют их для диверсий, в том числе против местного правительства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Крайне дестабилизирующую роль по-прежнему играет и региональная интервенция западников под предлогом якобы борьбы с терроризмом. Именно под этим лозунгом США и их союзники незаконно присутствуют с 2014 года в Сирии. При этом борьбу с ИГИЛ* и Аль-Каидой* (террористические группировки, запрещены в РФ) в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал он в ход заседания совбеза ООН.* Террористические группировки, запрещенные в России
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
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сша, в мире, сирия
США, В мире, Сирия
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии

Небензя: США и союзники используют боевиков в Сирии для диверсий

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 ноя - РИА Новости. США и их союзники "вскормили" боевиков в Сирии и используют их для диверсий, в том числе против местного правительства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Крайне дестабилизирующую роль по-прежнему играет и региональная интервенция западников под предлогом якобы борьбы с терроризмом. Именно под этим лозунгом США и их союзники незаконно присутствуют с 2014 года в Сирии. При этом борьбу с ИГИЛ* и Аль-Каидой* (террористические группировки, запрещены в РФ) в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал он в ход заседания совбеза ООН.
* Террористические группировки, запрещенные в России
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