https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - РИА Новости, 28.11.2023

"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T04:57

2023-11-28T04:57

2023-11-28T04:57

в мире

германия

украина

польша

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/66/1512366693_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_3f17216b56cf6d68e29f21c0a721dc77.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в действии"."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в материале. Как отмечает агентство, на границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь тянется на 40 километров.Один из украинских водителей опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена "пробка" из фур на трассе Дрезден – Вроцлав. По его словам, немецкая таможня тщательно проверяет все польские машины, въезжающие в страну, пишет УНИАН."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - утверждает агентство. При этом отмечается, что затруднения на границе, вероятно, связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.Ранее Германия уведомила Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков и способы поддержки федеральных земель, испытывающих сложности в размещении и обеспечении беженцев. В конце сентября канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.

https://ria.ru/20231128/blokada-1912257381.html

https://ria.ru/20231127/blokirovka-1912173345.html

германия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, польша, олаф шольц