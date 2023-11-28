https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - РИА Новости, 28.11.2023
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T04:57
2023-11-28T04:57
2023-11-28T04:57
в мире
германия
украина
польша
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/66/1512366693_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_3f17216b56cf6d68e29f21c0a721dc77.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в действии"."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в материале. Как отмечает агентство, на границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь тянется на 40 километров.Один из украинских водителей опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена "пробка" из фур на трассе Дрезден – Вроцлав. По его словам, немецкая таможня тщательно проверяет все польские машины, въезжающие в страну, пишет УНИАН."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - утверждает агентство. При этом отмечается, что затруднения на границе, вероятно, связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.Ранее Германия уведомила Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков и способы поддержки федеральных земель, испытывающих сложности в размещении и обеспечении беженцев. В конце сентября канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.
https://ria.ru/20231128/blokada-1912257381.html
https://ria.ru/20231127/blokirovka-1912173345.html
германия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/66/1512366693_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_dd523667d139e822b5e0f2a0333aee72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, польша, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Польша, Олаф Шольц
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
УНИАН назвало кармой в действии проблемы польских перевозчиков на границе с ФРГ