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"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - РИА Новости, 28.11.2023
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04:57 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - РИА Новости, 28.11.2023
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T04:57
2023-11-28T04:57
в мире
германия
украина
польша
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в действии"."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в материале. Как отмечает агентство, на границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь тянется на 40 километров.Один из украинских водителей опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена "пробка" из фур на трассе Дрезден – Вроцлав. По его словам, немецкая таможня тщательно проверяет все польские машины, въезжающие в страну, пишет УНИАН."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - утверждает агентство. При этом отмечается, что затруднения на границе, вероятно, связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.Ранее Германия уведомила Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков и способы поддержки федеральных земель, испытывающих сложности в размещении и обеспечении беженцев. В конце сентября канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.
https://ria.ru/20231128/blokada-1912257381.html
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в мире, германия, украина, польша, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Польша, Олаф Шольц
"Ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

УНИАН назвало кармой в действии проблемы польских перевозчиков на границе с ФРГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста на границе между Украиной и Польшей
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста на границе между Украиной и Польшей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о проблемах с очередями у польских грузоперевозчиков на границе с Германией, назвав происходящее "кармой в действии".
"Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в материале. Как отмечает агентство, на границе Германии и Польши застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь тянется на 40 километров.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
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Один из украинских водителей опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлена "пробка" из фур на трассе ДрезденВроцлав. По его словам, немецкая таможня тщательно проверяет все польские машины, въезжающие в страну, пишет УНИАН.
"В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - утверждает агентство. При этом отмечается, что затруднения на границе, вероятно, связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
Ранее Германия уведомила Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков и способы поддержки федеральных земель, испытывающих сложности в размещении и обеспечении беженцев. В конце сентября канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.
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