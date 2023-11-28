https://ria.ru/20231128/blitskrig-1912422734.html

Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин

Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин

Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:38

2023-11-28T16:38

2023-11-28T17:09

россия

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин."Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).Он призвал предпринимателей вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров."Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20231128/shtaty-1912246159.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии