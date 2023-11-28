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Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
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16:38 28.11.2023 (обновлено: 17:09 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/blitskrig-1912422734.html
Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин
Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин
Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:38
2023-11-28T17:09
россия
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин."Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).Он призвал предпринимателей вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров."Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", - заключил глава государства.
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россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Санкционный блицкриг провалился, заявил Путин

Путин: санкционный блицкриг провалился, Россия поддержит суверенный бизнес

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Он призвал предпринимателей вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров.
"Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", - заключил глава государства.
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