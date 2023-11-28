Блинкен и Алиев обсудили возможность мирного договора между Ереваном и Баку
Блинкен и Алиевым обсудили возможность прочного мира между Ереваном и Баку
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил поддержку усилиям по заключению мирного договора между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба госдепартамента.
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"Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - проинформировали в американском дипведомстве.
В ходе беседы, как отмечается, Блинкен подтвердил сохраняющуюся поддержку от США в отношении суверенитета и территориальной целостности Армении. Также глава американской дипломатии проинформировал президента Азербайджана об усилиях Вашингтона в части расширения партнерства с Арменией в целях ее "процветающего демократического будущего".
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.
В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.