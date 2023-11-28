https://ria.ru/20231128/blinken-1912258737.html

Блинкен и Алиев обсудили возможность мирного договора между Ереваном и Баку

Блинкен и Алиев обсудили возможность мирного договора между Ереваном и Баку - РИА Новости, 28.11.2023

Блинкен и Алиев обсудили возможность мирного договора между Ереваном и Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил поддержку усилиям... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:16

2023-11-28T02:16

2023-11-28T02:16

азербайджан

армения

ереван

ильхам алиев

энтони блинкен

снг

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил поддержку усилиям по заключению мирного договора между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба госдепартамента. "Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - проинформировали в американском дипведомстве. В ходе беседы, как отмечается, Блинкен подтвердил сохраняющуюся поддержку от США в отношении суверенитета и территориальной целостности Армении. Также глава американской дипломатии проинформировал президента Азербайджана об усилиях Вашингтона в части расширения партнерства с Арменией в целях ее "процветающего демократического будущего". Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909832743.html

азербайджан

армения

ереван

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азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, энтони блинкен, снг, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире