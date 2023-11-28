https://ria.ru/20231128/bespilotniki-1912265651.html
Российское подразделение за два дня сбило восемь украинских FPV-дронов
Российское подразделение за два дня сбило восемь украинских FPV-дронов - РИА Новости, 28.11.2023
Российское подразделение за два дня сбило восемь украинских FPV-дронов
Российским противотанковым подразделением на территории Херсонской области за два дня сбито восемь украинских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:29
2023-11-28T05:29
2023-11-28T05:29
херсонская область
северо-кавказский федеральный университет
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Российским противотанковым подразделением на территории Херсонской области за два дня сбито восемь украинских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Днепр" Вадим Ломакин с позывным "Фаза". "Моим отделением было сбито за два дня восемь коптеров. Это FPV-дроны, в простонародье - камикадзе. Они пытались атаковать одну позицию. Так как мы были замаскированы, то с более удобной точки смогли их подбить", - сообщил боец. Собеседник агентства пояснил, что дроны были сбиты с использованием дронобойных ружей и штатного стрелкового оружия. "Сейчас противник реже начал (применять беспилотники - ред.), потому что погодные условия мешают им так же, как и нам", - отметил боец. Ломакин является студентом Северо-Кавказского федерального университета, взявшим академический отпуск для того, чтобы отправится в зону СВО. Он награжден медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html
херсонская область
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херсонская область , северо-кавказский федеральный университет
Херсонская область , Северо-Кавказский федеральный университет, Специальная военная операция на Украине
Российское подразделение за два дня сбило восемь украинских FPV-дронов
Российское подразделение за два дня сбило в Херсонской области восемь FPV-дронов