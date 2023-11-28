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В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник - РИА Новости, 28.11.2023
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17:30 28.11.2023 (обновлено: 17:46 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник - РИА Новости, 28.11.2023
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:30
2023-11-28T17:46
краснодарский край
ейский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе региона."По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат… Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. На место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.Ранее в Ейском районе уже находили обломки беспилотников, но о каких-либо разрушениях, которые они могли нанести, информации не было. Расстояние от Ейска, находящегося на берегу Азовского моря, до линии фронта в ДНР - менее 200 километров.
https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html
краснодарский край
ейский район
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краснодарский край, ейский район, происшествия
Краснодарский край, Ейский район, Происшествия
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник

В Ейском районе Краснодарского края на побережье нашли беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКурортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море
Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе региона.
"По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат… Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. На место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.
Ранее в Ейском районе уже находили обломки беспилотников, но о каких-либо разрушениях, которые они могли нанести, информации не было. Расстояние от Ейска, находящегося на берегу Азовского моря, до линии фронта в ДНР - менее 200 километров.
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