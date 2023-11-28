https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html

В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник

В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник - РИА Новости, 28.11.2023

В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник

Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:30

2023-11-28T17:30

2023-11-28T17:46

краснодарский край

ейский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155669/40/1556694087_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_551e1ccce47745e8357e1a2ae7e89d5f.jpg

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе региона."По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат… Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. На место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.Ранее в Ейском районе уже находили обломки беспилотников, но о каких-либо разрушениях, которые они могли нанести, информации не было. Расстояние от Ейска, находящегося на берегу Азовского моря, до линии фронта в ДНР - менее 200 километров.

https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html

краснодарский край

ейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодарский край, ейский район, происшествия