https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912450070.html
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник - РИА Новости, 28.11.2023
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:30
2023-11-28T17:30
2023-11-28T17:46
краснодарский край
ейский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Ейского района Кубани, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в оперативном штабе региона."По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат… Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. На место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.Ранее в Ейском районе уже находили обломки беспилотников, но о каких-либо разрушениях, которые они могли нанести, информации не было. Расстояние от Ейска, находящегося на берегу Азовского моря, до линии фронта в ДНР - менее 200 километров.
https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html
краснодарский край
ейский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, ейский район, происшествия
Краснодарский край, Ейский район, Происшествия
В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник
В Ейском районе Краснодарского края на побережье нашли беспилотник