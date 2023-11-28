https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html

В России разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли

В России разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли - РИА Новости, 28.11.2023

В России разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли

Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон с нейроинтерфейсом, что позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:05

2023-11-28T10:05

2023-11-28T10:17

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон с нейроинтерфейсом, что позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер Мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли. Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер, а также в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях. Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании "Нейроботикс", эксперта рабочей группы НТИ "Нейронет" Владимира Конышева, нейроуправление дронами - основа для проектов по STEM-образованию (Science, Technology, Engineering, Mathematics), так как требует знаний в нескольких областях – в нейротехнологиях, мехатронике и аэродинамике, программировании, кроме того, это новое направление в фиджитал-спорте, который активно развивается. "Вместе с "Геоскан" мы планируем проводить соревнования в РФ, надеюсь, это быстро выйдет на международный уровень... Есть еще одна важная особенность этой комбинированной технологии – умение нейроуправлять сложными объектами типа дронов не только улучшает концентрацию и внимание пилота, но и учит справляться со стрессом и контролировать эмоции при выполнении сложных операций. Это очень важный инструмент подготовки операторов критических процессов", - приводятся в сообщении слова Конышева. Генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий в свою очередь добавил, что интеграция дронов с нейроинтерфейсом может также использоваться в целях реабилитации граждан в инклюзивных соревнованиях, когда в одной команде, например, как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них.

https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html

https://ria.ru/20231124/bpla-1911512082.html

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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)