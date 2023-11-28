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Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали - РИА Новости, 28.11.2023
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15:17 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/arest-1912380106.html
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали - РИА Новости, 28.11.2023
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали
Суд арестовал на два месяца жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке убийства племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, сообщил пресс-центр РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:17
2023-11-28T15:17
происшествия
челябинская область
россия
кунашакский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке убийства племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, вечером 26 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов деревни Голубинка Кунашакского района из-за личных неприязненных отношений ударил ножом племянницу и ее подругу в область грудной клетки. Потерпевшим оказана медицинская помощь, им обеим по 17 лет. В отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 26 января 2024 года", - говорится в сообщении. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20231127/pokhischenie-1912231503.html
челябинская область
россия
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происшествия, челябинская область, россия, кунашакский район
Происшествия, Челябинская область, Россия, Кунашакский район
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали

Суд арестовал челябинца, напавшего с ножом на племянницу и ее подругу

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке убийства племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, вечером 26 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов деревни Голубинка Кунашакского района из-за личных неприязненных отношений ударил ножом племянницу и ее подругу в область грудной клетки. Потерпевшим оказана медицинская помощь, им обеим по 17 лет. В отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 26 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), поясняет пресс-центр.
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