https://ria.ru/20231128/angara-1912372438.html

"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году

"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году

"Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:53

2023-11-28T14:53

2023-11-28T14:53

наука

космос - риа наука

плесецк

архангельская область

роскосмос

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. "Мы надеемся, что первый старт... произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых учёных. Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году, первый пуск планируется в 2024 году. Пока состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Комплексные испытания новой стартовой инфраструктуры начались на Восточном 16 ноября 2023 года. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html

https://ria.ru/20231116/gostinitsa-1909849107.html

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архангельская область

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Дарья Буймова

космос - риа наука, плесецк, архангельская область, роскосмос