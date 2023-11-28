https://ria.ru/20231128/angara-1912372438.html
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году
"Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:53
2023-11-28T14:53
2023-11-28T14:53
наука
космос - риа наука
плесецк
архангельская область
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907300431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4ee4564ff10863b4e3d89ac3af5b29ab.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. "Мы надеемся, что первый старт... произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых учёных. Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году, первый пуск планируется в 2024 году. Пока состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Комплексные испытания новой стартовой инфраструктуры начались на Восточном 16 ноября 2023 года. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html
https://ria.ru/20231116/gostinitsa-1909849107.html
плесецк
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907300431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_25567b2495406ded0fa5ab46bfc8ae08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, архангельская область, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Роскосмос
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году
"Роскосмос" надеется, что пуск ракеты "Ангара" с Восточного состоится до апреля
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.
"Мы надеемся, что первый старт... произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых учёных.
Разработчик еще не принял решение о возвращении к разработке "Ангары-А3"
Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году, первый пуск планируется в 2024 году. Пока состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк
в Архангельской области
.
Комплексные испытания новой стартовой инфраструктуры начались на Восточном 16 ноября 2023 года.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
Орлов рассказал о строительстве гостиницы возле космодрома Восточный