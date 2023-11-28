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"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
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Наука
 
14:53 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/angara-1912372438.html
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году
"Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:53
2023-11-28T14:53
наука
космос - риа наука
плесецк
архангельская область
роскосмос
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. "Мы надеемся, что первый старт... произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых учёных. Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году, первый пуск планируется в 2024 году. Пока состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Комплексные испытания новой стартовой инфраструктуры начались на Восточном 16 ноября 2023 года. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html
https://ria.ru/20231116/gostinitsa-1909849107.html
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космос - риа наука, плесецк, архангельская область, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Роскосмос
"Роскосмос" надеется на первый пуск "Ангары" с Восточного в 2024 году

"Роскосмос" надеется, что пуск ракеты "Ангара" с Восточного состоится до апреля

© Фото : Роскосмос/Центр ХруничеваПервая летная ракета "Ангара-А5" для Восточного проходит контрольные испытания
Первая летная ракета Ангара-А5 для Восточного проходит контрольные испытания - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Роскосмос/Центр Хруничева
Первая летная ракета "Ангара-А5" для Восточного проходит контрольные испытания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" надеется, что первый пуск ракеты "Ангара" с нового стартового стола на космодроме Восточный состоится до апреля, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.
"Мы надеемся, что первый старт... произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых учёных.
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Строительство комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году, первый пуск планируется в 2024 году. Пока состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Комплексные испытания новой стартовой инфраструктуры начались на Восточном 16 ноября 2023 года.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост агентство Конгресса молодых ученых.
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