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ЕК утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России, пишут СМИ

ЕК утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

ЕК утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России, пишут СМИ

Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам ЕС на рассмотрение, в случае единогласия они могут... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам ЕС на рассмотрение, в случае единогласия они могут одобрить его в ближайшие дни, передает агентство Франс Пресс. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия представили свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций Совету, он, как ожидается, включит новые списки персональных ограничений из более чем 120 фигурантов, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов, меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и шаги по "противодействию обходу санкций ЕС". "Европейская комиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на одобрение, которое ожидается в ближайшие дни, если 27 стран-членов проголосуют единогласно", - говорится в сообщении агентства. Согласно копии предложения, которая попала в распоряжение Франс Пресс, запрет распространится на торговлю российскими алмазами, а также алмазами, экспортируемыми из России. Запрет на алмазы, которые обрабатываются в третьих странах, будет вводиться поэтапно, с марта по сентябрь 2024 года. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912270520.html

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