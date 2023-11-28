https://ria.ru/20231128/afrika-1912332630.html

МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке

МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке - РИА Новости, 28.11.2023

МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке

У Москвы нет "скрытой повестки" в Африке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

африка

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У Москвы нет "скрытой повестки" в Африке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, Москва придает особое значение выстраиванию долгосрочного партнёрства со странами Африки, глобальная роль которой растет. "Наш выбор в пользу стратегического взаимодействия с Африкой - на основе взаимной выгоды и баланса законных интересов. Мы не продвигаем каких-либо скрытых повесток или идеологических установок", - сказал он на проходящих в Москве "Примаковских чтениях". Дипломат отметил, что Россия с учетом потребностей стран Африки "нацелена на использование своих естественных конкурентных преимуществ". Это, по его словам, энергетика, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, образование. Богданов добавил, что Россия начала реализацию программы безвозмездных поставок российского зерна в ряд стран Африки. "Мы готовы взаимодействовать не только в традиционных областях, но и по новым перспективным направлениям - это мирный атом, освоение космоса, цифровые технологии", - отметил также дипломат.

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

африка, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире