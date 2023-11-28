https://ria.ru/20231128/afrika-1912332630.html
МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке
МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке - РИА Новости, 28.11.2023
МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке
У Москвы нет "скрытой повестки" в Африке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:50
2023-11-28T12:50
2023-11-28T12:50
африка
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У Москвы нет "скрытой повестки" в Африке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, Москва придает особое значение выстраиванию долгосрочного партнёрства со странами Африки, глобальная роль которой растет. "Наш выбор в пользу стратегического взаимодействия с Африкой - на основе взаимной выгоды и баланса законных интересов. Мы не продвигаем каких-либо скрытых повесток или идеологических установок", - сказал он на проходящих в Москве "Примаковских чтениях". Дипломат отметил, что Россия с учетом потребностей стран Африки "нацелена на использование своих естественных конкурентных преимуществ". Это, по его словам, энергетика, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, образование. Богданов добавил, что Россия начала реализацию программы безвозмездных поставок российского зерна в ряд стран Африки. "Мы готовы взаимодействовать не только в традиционных областях, но и по новым перспективным направлениям - это мирный атом, освоение космоса, цифровые технологии", - отметил также дипломат.
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Африка, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД заявил, что у России нет скрытой повестки в Африке
Замглавы МИД Богданов: у России нет скрытой повестки в Африке
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У Москвы нет "скрытой повестки" в Африке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, Москва придает особое значение выстраиванию долгосрочного партнёрства со странами Африки, глобальная роль которой растет.
России предложили завоевать Африку
"Наш выбор в пользу стратегического взаимодействия с Африкой - на основе взаимной выгоды и баланса законных интересов. Мы не продвигаем каких-либо скрытых повесток или идеологических установок", - сказал он на проходящих в Москве "Примаковских чтениях".
Дипломат отметил, что Россия с учетом потребностей стран Африки "нацелена на использование своих естественных конкурентных преимуществ". Это, по его словам, энергетика, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, образование. Богданов добавил, что Россия начала реализацию программы безвозмездных поставок российского зерна в ряд стран Африки.
"Мы готовы взаимодействовать не только в традиционных областях, но и по новым перспективным направлениям - это мирный атом, освоение космоса, цифровые технологии", - отметил также дипломат.
Африка стала могильщиком Европы