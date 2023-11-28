Рейтинг@Mail.ru
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
 
11:04 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/aes-1912303757.html
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции - РИА Новости, 28.11.2023
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции
Ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:04
2023-11-28T11:04
ядерные технологии
россия
урал
дальний восток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c6714a0a143a55559b520c0062bfc1a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки мы видим подробно - нам нужно идти к 25% (от общей доли выработки электроэнергии в стране) к 2040-м годам, поэтому понимаем, что всего до 2042 года нам предстоит нарастить атомную генерацию на Урале, пойти дальше в Сибирь, на Дальний Восток. У нас появится семь новых "атомных" регионов - всего нужно построить минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт, выйти на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов", - сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве. По его словам, в результате строительства новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в 2, а в 1,5 раза, поскольку параллельно запуску новых энергоблоков в 2030-е годы будут выводиться из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.
https://ria.ru/20231124/peregovory-1911702443.html
россия
урал
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438414_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_23b1a73ea040fd213772c95536262faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, урал, дальний восток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Урал, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции

Лихачев: в России должны появиться еще семь "атомных" регионов

© РИА Новости / Владимир Подоксенов | Перейти в медиабанкРабочие в блочном пункте управления энергоблока АЭС
Рабочие в блочном пункте управления энергоблока АЭС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
Перейти в медиабанк
Рабочие в блочном пункте управления энергоблока АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки мы видим подробно - нам нужно идти к 25% (от общей доли выработки электроэнергии в стране) к 2040-м годам, поэтому понимаем, что всего до 2042 года нам предстоит нарастить атомную генерацию на Урале, пойти дальше в Сибирь, на Дальний Восток. У нас появится семь новых "атомных" регионов - всего нужно построить минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт, выйти на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов", - сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.
По его словам, в результате строительства новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в 2, а в 1,5 раза, поскольку параллельно запуску новых энергоблоков в 2030-е годы будут выводиться из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС
24 ноября, 18:19
 
Ядерные технологииРоссияУралДальний ВостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала