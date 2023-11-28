https://ria.ru/20231128/aes-1912303757.html
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции - РИА Новости, 28.11.2023
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции
Ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:04
2023-11-28T11:04
2023-11-28T11:04
ядерные технологии
россия
урал
дальний восток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ещё семь "атомных" регионов должно в перспективе появиться в России, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки мы видим подробно - нам нужно идти к 25% (от общей доли выработки электроэнергии в стране) к 2040-м годам, поэтому понимаем, что всего до 2042 года нам предстоит нарастить атомную генерацию на Урале, пойти дальше в Сибирь, на Дальний Восток. У нас появится семь новых "атомных" регионов - всего нужно построить минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт, выйти на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов", - сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве. По его словам, в результате строительства новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в 2, а в 1,5 раза, поскольку параллельно запуску новых энергоблоков в 2030-е годы будут выводиться из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.
https://ria.ru/20231124/peregovory-1911702443.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, урал, дальний восток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Урал, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Еще в семи регионах России планируют построить атомные станции
Лихачев: в России должны появиться еще семь "атомных" регионов