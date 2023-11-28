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"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет - РИА Новости, 28.11.2023
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"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет - РИА Новости, 28.11.2023
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет
Российская авиакомпания "Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска на Пхукет. Продажа билетов началась. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:23
2023-11-28T10:23
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МОСКВА, 28 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска на Пхукет. Продажа билетов началась. Полеты на популярный курорт будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321. В июле этого года открылось регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Бангкоком. Кроме того, в зимнем сезоне "Аэрофлот" предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Пекин и Харбин. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Иркутска на Пхукет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска на Пхукет. Продажа билетов началась.
Полеты на популярный курорт будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321.
В июле этого года открылось регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Бангкоком. Кроме того, в зимнем сезоне "Аэрофлот" предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Пекин и Харбин.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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