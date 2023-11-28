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Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 28.11.2023
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15:19 28.11.2023 (обновлено: 16:03 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/abbas-1912381912.html
Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 28.11.2023
Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
Приглашение президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию актуально, Москва ждёт предложений по конкретной дате от палестинской стороны, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:19
2023-11-28T16:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Приглашение президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию актуально, Москва ждёт предложений по конкретной дате от палестинской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Конечно, у него приглашение открыто", - ответил Богданов журналистам на вопрос о том, ждут ли Аббаса с визитом в РФ.Он уточнил, что конкретная дата ещё не назначена, предложений по этому вопросу ждут от палестинской стороны.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию

Богданов: новая дата визита Аббаса в Россию пока не назначена

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Приглашение президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию актуально, Москва ждёт предложений по конкретной дате от палестинской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Конечно, у него приглашение открыто", - ответил Богданов журналистам на вопрос о том, ждут ли Аббаса с визитом в РФ.
Он уточнил, что конкретная дата ещё не назначена, предложений по этому вопросу ждут от палестинской стороны.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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