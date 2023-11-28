https://ria.ru/20231128/abbas-1912381912.html

Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию

Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 28.11.2023

Богданов ответил на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию

Приглашение президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию актуально, Москва ждёт предложений по конкретной дате от палестинской стороны, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:19

2023-11-28T15:19

2023-11-28T16:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Приглашение президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию актуально, Москва ждёт предложений по конкретной дате от палестинской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Конечно, у него приглашение открыто", - ответил Богданов журналистам на вопрос о том, ждут ли Аббаса с визитом в РФ.Он уточнил, что конкретная дата ещё не назначена, предложений по этому вопросу ждут от палестинской стороны.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина