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В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото - РИА Новости, 27.11.2023
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Культура
 
16:34 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото - РИА Новости, 27.11.2023
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
культура
амстердам
госдума рф
центральный музей тавриды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
михаил шеремет
киев
нидерланды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть Крыму. Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине. "Коллекцию скифского золота фактически украли у Крыма и передали террористическому государству под названием Украина. Призываю киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть в Крым. Мы обязательно за ней придем и культурное достояние России вернется снова в крымские музеи", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, передача коллекции Киеву ударила по престижу Музей Алларда Пирсона и системе организации межмузейных международных выставок. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html
https://radiosputnik.ru/20231127/aksenov-1912118606.html
амстердам
киев
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амстердам, госдума рф, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, михаил шеремет, киев, нидерланды, в мире
Культура, Амстердам, Госдума РФ, Центральный музей Тавриды, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Михаил Шеремет, Киев, Нидерланды, В мире
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото

Депутат Госдумы призвал Киев далеко не прятать скифское золото

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть Крыму.
Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.
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В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму
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"Коллекцию скифского золота фактически украли у Крыма и передали террористическому государству под названием Украина. Призываю киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть в Крым. Мы обязательно за ней придем и культурное достояние России вернется снова в крымские музеи", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, передача коллекции Киеву ударила по престижу Музей Алларда Пирсона и системе организации межмузейных международных выставок.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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КультураАмстердамГосдума РФЦентральный музей ТавридыСитуация вокруг коллекции скифского золотаМихаил ШереметКиевНидерландыВ мире
 
 
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