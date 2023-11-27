https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html

В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото

В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото - РИА Новости, 27.11.2023

В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

культура

амстердам

госдума рф

центральный музей тавриды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

михаил шеремет

киев

нидерланды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть Крыму. Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине. "Коллекцию скифского золота фактически украли у Крыма и передали террористическому государству под названием Украина. Призываю киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть в Крым. Мы обязательно за ней придем и культурное достояние России вернется снова в крымские музеи", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, передача коллекции Киеву ударила по престижу Музей Алларда Пирсона и системе организации межмузейных международных выставок. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html

https://radiosputnik.ru/20231127/aksenov-1912118606.html

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амстердам, госдума рф, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, михаил шеремет, киев, нидерланды, в мире