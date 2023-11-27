В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму
Песков: скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму.
"Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.
Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.