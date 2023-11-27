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В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:26 27.11.2023 (обновлено: 14:31 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:26
2023-11-27T14:31
культура
новости культуры
ситуация вокруг коллекции скифского золота
украина
дмитрий песков
нидерланды
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму."Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231107/zoloto-1907881167.html
украина
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новости культуры, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, дмитрий песков, нидерланды
Культура, Новости культуры, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Украина, Дмитрий Песков, Нидерланды
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму

Песков: скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму.
"Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.
Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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КультураНовости культурыСитуация вокруг коллекции скифского золотаУкраинаДмитрий ПесковНидерланды
 
 
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