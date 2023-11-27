https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html

В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму

В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023

В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:26

2023-11-27T14:26

2023-11-27T14:31

культура

новости культуры

ситуация вокруг коллекции скифского золота

украина

дмитрий песков

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae7afb0687cf8a89e27dfa65e1a0a6c2.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину, заявил, что оно должно быть в Крыму."Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию скифского золота Украине.Ранее таможенная служба Украины сообщила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20231107/zoloto-1907881167.html

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, дмитрий песков, нидерланды