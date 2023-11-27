https://ria.ru/20231127/zoloto-1912096374.html

На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру

На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 27.11.2023

На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру

Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:10

2023-11-27T13:10

2023-11-27T15:57

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ситуация вокруг коллекции скифского золота

москва

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация, сообщила таможенная служба страны."Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы Украины.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.Украинское Министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу Музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче ей скифского золота. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что Москва считает решение о передаче скифского золота политически ничтожным, возможно, будет обращение в Международный суд.

https://ria.ru/20231123/kollektsiya-1911392666.html

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украина, в мире, михаил швыдкой, ситуация вокруг коллекции скифского золота, москва