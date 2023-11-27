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На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 27.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:10 27.11.2023 (обновлено: 15:57 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912096374.html
На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру
На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 27.11.2023
На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру
Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:10
2023-11-27T15:57
украина
в мире
культура
михаил швыдкой
ситуация вокруг коллекции скифского золота
москва
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация, сообщила таможенная служба страны.&quot;Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием &quot;скифское золото&quot;, въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы Украины.Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.Украинское Министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу Музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче ей скифского золота. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что Москва считает решение о передаче скифского золота политически ничтожным, возможно, будет обращение в Международный суд.
https://ria.ru/20231123/kollektsiya-1911392666.html
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украина, в мире, михаил швыдкой, ситуация вокруг коллекции скифского золота, москва
Украина, В мире, Культура, Михаил Швыдкой, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Москва
На Украине заявили о прибытии скифского золота в Киево-Печерскую лавру

Таможня сообщила о прибытии грузовика со скифским золотом на Украину

© Державна митна служба України/TelegramГрузовик со скифским золотом въезжает на территорию Киево-Печерской лавры
Грузовик со скифским золотом въезжает на территорию Киево-Печерской лавры
© Державна митна служба України/Telegram
Грузовик со скифским золотом въезжает на территорию Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины пройдет его идентификация, сообщила таможенная служба страны.
«

"Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы Украины.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский
23 ноября, 16:51
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
Украинское Министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу Музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче ей скифского золота. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что Москва считает решение о передаче скифского золота политически ничтожным, возможно, будет обращение в Международный суд.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным
24 ноября, 11:18
 
КультураУкраинаВ миреМихаил ШвыдкойСитуация вокруг коллекции скифского золотаМосква
 
 
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