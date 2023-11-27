Рейтинг@Mail.ru
Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:16 27.11.2023 (обновлено: 06:35 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zhuravli-1912013949.html
Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы
Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы - РИА Новости, 27.11.2023
Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы
Муравьёвский парк в Приамурье проводит эксперимент по социализации птиц в вольерах, даурского и чёрного журавлей Беллу и Гришу пытаются подружить через... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:16
2023-11-27T06:35
хорошие новости
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857444177_0:0:1430:804_1920x0_80_0_0_f381874e7b9f83cb90c360e93f4da2a0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Муравьёвский парк в Приамурье проводит эксперимент по социализации птиц в вольерах, даурского и чёрного журавлей Беллу и Гришу пытаются подружить через совместные прогулки, сообщается в Telegram-канале парка. Как рассказывают специалисты, Белла содержится отдельно с птенцового возраста уже второй год, Гриша, которого бросила журавлиная семья, в парке уже месяц и тоже в вольере один. "Пробуем подружить черного и даурского журавля. В Муравьевском парке в соседних вольерах живут даурка Белла и черный журавль Гриша. Молодые журавли - птицы социальные, стайные, в природе стараются держаться группами или семьями. Поэтому мы организовали им совместные прогулки", - говорится в сообщении. Чёрный журавль Гриша на первой прогулке сразу потянулся к Бэлле, старался держаться от нее не дальше 2 метров. Его поза и поведение выражали покорность: он старался не смотреть на Бэллу и опускал голову к земле. "Бэлла в первую встречу проявляла к птенцу чересчур сильное любопытство, при этом не имела навыков общения с другими журавлями. Видно, что она постоянно проверяла, как птенец будет реагировать на ее те или иные действия: то за ногу ущипнет, то за перо дёрнет. Под конец Грише это уже надоело, но он все равно не хотел уходить от Беллы", - рассказали в Муравьёвском парке. Специалисты парка пристально наблюдали за процессом объединения двух одиночных журавлей, и готовы были в случае агрессивного поведения птиц сразу отправить их в разные вольеры. Но всё прошло успешно. Отмечено только назойливое любопытство со стороны даурки. Первая совместная прогулка длилась полчаса. Во второй день журавли гуляли в вольере уже около часа. При этом поведение птиц поменялось. "Любопытство утихло и Бэлла уже почти не приставала к Грише, больше занималась своими делами. А Гриша от Бэллы так и не отходил. Видно, что птенец черного журавля чувствует себя более комфортно в компании с дауркой", - отметили специалисты. Пока в Приамурье стоит морозная погода и журавлей не выводят на прогулки, но когда потеплеет, эксперимент по взаимной социализации журавлей продолжится, рассказали в парке.
https://ria.ru/20231116/zhuravli-1909765464.html
https://ria.ru/20230713/ptenets-1883919897.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857444177_0:0:1430:1074_1920x0_80_0_0_ab5043233b35479d3884afde229c34ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область
Хорошие новости, Амурская область
Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы

Муравьевский парк Приамурья пробует подружить черного и даурского журавлей

© Фото : Муравьёвский паркДаурский журавль Белла
Даурский журавль Белла - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Муравьёвский парк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Муравьёвский парк в Приамурье проводит эксперимент по социализации птиц в вольерах, даурского и чёрного журавлей Беллу и Гришу пытаются подружить через совместные прогулки, сообщается в Telegram-канале парка.
Как рассказывают специалисты, Белла содержится отдельно с птенцового возраста уже второй год, Гриша, которого бросила журавлиная семья, в парке уже месяц и тоже в вольере один.
"Пробуем подружить черного и даурского журавля. В Муравьевском парке в соседних вольерах живут даурка Белла и черный журавль Гриша. Молодые журавли - птицы социальные, стайные, в природе стараются держаться группами или семьями. Поэтому мы организовали им совместные прогулки", - говорится в сообщении.
Чёрный журавль Гриша на первой прогулке сразу потянулся к Бэлле, старался держаться от нее не дальше 2 метров. Его поза и поведение выражали покорность: он старался не смотреть на Бэллу и опускал голову к земле.
"Бэлла в первую встречу проявляла к птенцу чересчур сильное любопытство, при этом не имела навыков общения с другими журавлями. Видно, что она постоянно проверяла, как птенец будет реагировать на ее те или иные действия: то за ногу ущипнет, то за перо дёрнет. Под конец Грише это уже надоело, но он все равно не хотел уходить от Беллы", - рассказали в Муравьёвском парке.
Журавль в китайском заповеднике Ляохэкоу
Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике
16 ноября, 10:29
Специалисты парка пристально наблюдали за процессом объединения двух одиночных журавлей, и готовы были в случае агрессивного поведения птиц сразу отправить их в разные вольеры. Но всё прошло успешно. Отмечено только назойливое любопытство со стороны даурки.
Первая совместная прогулка длилась полчаса. Во второй день журавли гуляли в вольере уже около часа. При этом поведение птиц поменялось.
"Любопытство утихло и Бэлла уже почти не приставала к Грише, больше занималась своими делами. А Гриша от Бэллы так и не отходил. Видно, что птенец черного журавля чувствует себя более комфортно в компании с дауркой", - отметили специалисты.
Пока в Приамурье стоит морозная погода и журавлей не выводят на прогулки, но когда потеплеет, эксперимент по взаимной социализации журавлей продолжится, рассказали в парке.
Птенец журавля-красавки в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки
13 июля, 11:29
 
Хорошие новостиАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала