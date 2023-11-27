https://ria.ru/20231127/zhuravli-1912013949.html

Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы

Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы - РИА Новости, 27.11.2023

Парк в Приамурье проводит опыт по социализации журавлей Гриши и Беллы

Муравьёвский парк в Приамурье проводит эксперимент по социализации птиц в вольерах, даурского и чёрного журавлей Беллу и Гришу пытаются подружить через... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:16

2023-11-27T06:16

2023-11-27T06:35

хорошие новости

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Муравьёвский парк в Приамурье проводит эксперимент по социализации птиц в вольерах, даурского и чёрного журавлей Беллу и Гришу пытаются подружить через совместные прогулки, сообщается в Telegram-канале парка. Как рассказывают специалисты, Белла содержится отдельно с птенцового возраста уже второй год, Гриша, которого бросила журавлиная семья, в парке уже месяц и тоже в вольере один. "Пробуем подружить черного и даурского журавля. В Муравьевском парке в соседних вольерах живут даурка Белла и черный журавль Гриша. Молодые журавли - птицы социальные, стайные, в природе стараются держаться группами или семьями. Поэтому мы организовали им совместные прогулки", - говорится в сообщении. Чёрный журавль Гриша на первой прогулке сразу потянулся к Бэлле, старался держаться от нее не дальше 2 метров. Его поза и поведение выражали покорность: он старался не смотреть на Бэллу и опускал голову к земле. "Бэлла в первую встречу проявляла к птенцу чересчур сильное любопытство, при этом не имела навыков общения с другими журавлями. Видно, что она постоянно проверяла, как птенец будет реагировать на ее те или иные действия: то за ногу ущипнет, то за перо дёрнет. Под конец Грише это уже надоело, но он все равно не хотел уходить от Беллы", - рассказали в Муравьёвском парке. Специалисты парка пристально наблюдали за процессом объединения двух одиночных журавлей, и готовы были в случае агрессивного поведения птиц сразу отправить их в разные вольеры. Но всё прошло успешно. Отмечено только назойливое любопытство со стороны даурки. Первая совместная прогулка длилась полчаса. Во второй день журавли гуляли в вольере уже около часа. При этом поведение птиц поменялось. "Любопытство утихло и Бэлла уже почти не приставала к Грише, больше занималась своими делами. А Гриша от Бэллы так и не отходил. Видно, что птенец черного журавля чувствует себя более комфортно в компании с дауркой", - отметили специалисты. Пока в Приамурье стоит морозная погода и журавлей не выводят на прогулки, но когда потеплеет, эксперимент по взаимной социализации журавлей продолжится, рассказали в парке.

https://ria.ru/20231116/zhuravli-1909765464.html

https://ria.ru/20230713/ptenets-1883919897.html

амурская область

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амурская область