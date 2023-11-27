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СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ - РИА Новости, 27.11.2023
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04:08 27.11.2023 (обновлено: 04:10 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zhku-1912010233.html
СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ
СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ
Российские банки высказались за сохранение комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв на соответствующий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:08
2023-11-27T04:10
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
жкх
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские банки высказались за сохранение комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект Национального совета по финансовому рынку.В феврале 2020 году в Госдуму внесли проект закона, который предполагал запрет комиссий за прием платежей ЖКУ. Позднее комитет нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству предложил освободить от комиссий лишь пенсионеров и тех граждан, которые получают субсидии на соответствующие оплаты."Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан", — говорится в материале.Согласно отзыву НСФР, финансовые организации считают, что предлагаемая инициатива может привести к негативным последствиям не только для граждан, но и для участников финансового рынка.Среди таких рисков приводится снижение доступности услуг по оплате из-за сокращения соответствующей инфраструктуры, ухудшение качества услуг, рост опасности хищения денежных средств клиентов и прочие аспекты, связанные с недополучением комиссии финансовыми организациями и невозможностью компенсировать эти расходы.В то же время, как отмечает издание, банки положительно оценивают предложение об отмене комиссий, если это будет касаться только пенсионеров и граждан, получающих льготы.В ноябре 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в приоритетном порядке рассмотреть законопроект и принять его до 2024 года. Ранее подобную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, жкх
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, ЖКХ
СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

РБК: банки не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ
Единый платежный документ ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Единый платежный документ ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские банки высказались за сохранение комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект Национального совета по финансовому рынку.
В феврале 2020 году в Госдуму внесли проект закона, который предполагал запрет комиссий за прием платежей ЖКУ. Позднее комитет нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству предложил освободить от комиссий лишь пенсионеров и тех граждан, которые получают субсидии на соответствующие оплаты.
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"Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан", — говорится в материале.

Согласно отзыву НСФР, финансовые организации считают, что предлагаемая инициатива может привести к негативным последствиям не только для граждан, но и для участников финансового рынка.

Среди таких рисков приводится снижение доступности услуг по оплате из-за сокращения соответствующей инфраструктуры, ухудшение качества услуг, рост опасности хищения денежных средств клиентов и прочие аспекты, связанные с недополучением комиссии финансовыми организациями и невозможностью компенсировать эти расходы.
В то же время, как отмечает издание, банки положительно оценивают предложение об отмене комиссий, если это будет касаться только пенсионеров и граждан, получающих льготы.
В ноябре 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в приоритетном порядке рассмотреть законопроект и принять его до 2024 года. Ранее подобную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
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