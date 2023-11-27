СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ
РБК: банки не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ
Единый платежный документ ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские банки высказались за сохранение комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект Национального совета по финансовому рынку.
В феврале 2020 году в Госдуму внесли проект закона, который предполагал запрет комиссий за прием платежей ЖКУ. Позднее комитет нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству предложил освободить от комиссий лишь пенсионеров и тех граждан, которые получают субсидии на соответствующие оплаты.
"Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан", — говорится в материале.
Согласно отзыву НСФР, финансовые организации считают, что предлагаемая инициатива может привести к негативным последствиям не только для граждан, но и для участников финансового рынка.
Среди таких рисков приводится снижение доступности услуг по оплате из-за сокращения соответствующей инфраструктуры, ухудшение качества услуг, рост опасности хищения денежных средств клиентов и прочие аспекты, связанные с недополучением комиссии финансовыми организациями и невозможностью компенсировать эти расходы.
Согласно отзыву НСФР, финансовые организации считают, что предлагаемая инициатива может привести к негативным последствиям не только для граждан, но и для участников финансового рынка.
Среди таких рисков приводится снижение доступности услуг по оплате из-за сокращения соответствующей инфраструктуры, ухудшение качества услуг, рост опасности хищения денежных средств клиентов и прочие аспекты, связанные с недополучением комиссии финансовыми организациями и невозможностью компенсировать эти расходы.
В то же время, как отмечает издание, банки положительно оценивают предложение об отмене комиссий, если это будет касаться только пенсионеров и граждан, получающих льготы.
В ноябре 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил в приоритетном порядке рассмотреть законопроект и принять его до 2024 года. Ранее подобную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.