https://ria.ru/20231127/zhivotnye-1912051781.html

В севастопольском аквариуме назвали причину гибели тропических животных

В севастопольском аквариуме назвали причину гибели тропических животных - РИА Новости, 27.11.2023

В севастопольском аквариуме назвали причину гибели тропических животных

Тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии, в зале находилось 800 единиц животных, сообщил РИА... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:03

2023-11-27T11:03

2023-11-27T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии, в зале находилось 800 единиц животных, сообщил РИА Новости собственник – директор аквариума Юрий Кравцов.В Севастопольском аквариуме из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 морских животных, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев."Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. Волнами разрушило кровлю, много повреждений, вода пошла в зал, затопила зал на полтора метра. Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы. Зал полностью обесточили" , - рассказал Кравцов.В зале, который был затоплен, обитало 800 животных, сообщил директор."В этом зале тропические пресноводные животные четырех континентов, порядка 800 штук, 40-50 видов – Африка, Южная Америка, Камбоджа... Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет, 11 штук, большие красивые пираньи – жили 15 лет", - сказал Кравцов.Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, сообщил директор музея-аквариума.Пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара, добавил Кравцов."Пошла холодная морская вода, они пресноводные, пошла холодная морская вода – термальный удар, и все", - сказал он.Морской водой были затоплены насосы, обогреватели, электрика. Зал был обесточен. Аварийная водоканала ночью откачала воду из помещения, сейчас идет разборка завалов в зале, сообщил Кравцов.По словам директора, восстановление зала планируется не ранее апреля будущего года. Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн штормового моря.Кравцов также рассказал агентству, что это не первый подобный удар стихии, под который попал аквариум. Первый был в ноябре 2007 года."Сейчас всю набережную разрушило, пандус разрушило, ворота мощные, 16 лет - их сорвало и унесло в море. Поднимало с моря булыжники по 500-600 килограмм и забросило к нам во двор. Это не первый шторм, который наносит такой ущерб аквариуму. В 2007 году был жесточайший шторм, который нанес непоправимый ущерб этому залу, так как он находится в трех метрах от уреза воды", - сообщил Кравцов."Если западный ветер идет и волна - то он (третий поврежденный и затопленный зал - ред.) первый попадает под удар. Этот зал был введен в строй в 1897 году, первый в российской империи такой музей. Во время войны он был разрушен фашистами, бомбами. И вот 11 ноября 2007 года был жесточайший шторм, и тогда говорили, что такой шторм приходит раз в 100 лет. А вот через 16 лет повторилось", - добавил он.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.

https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

https://ria.ru/20231127/krym-1912045587.html

севастополь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости - туризм, туризм