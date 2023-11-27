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В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:45 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zhile-1912085935.html
В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году
В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2023
В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году
На территории Подмосковья с начала текущего года выдано 320 жилищных сертификатов детям-сиротам, из них реализовано 306, что составляет более 95%, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:45
2023-11-27T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
людмила болатаева
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории Подмосковья с начала текущего года выдано 320 жилищных сертификатов детям-сиротам, из них реализовано 306, что составляет более 95%, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В Минсоцразвития региона напомнили, что со следующего года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет, но в Подмосковье принят новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет. Для того, чтобы при приобретении квартиры защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счета продавцов квартир.
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912080749.html
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московская область (подмосковье), жилье, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Людмила Болатаева

В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории Подмосковья с начала текущего года выдано 320 жилищных сертификатов детям-сиротам, из них реализовано 306, что составляет более 95%, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"Сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
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В Минсоцразвития региона напомнили, что со следующего года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет, но в Подмосковье принят новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет.
Для того, чтобы при приобретении квартиры защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счета продавцов квартир.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеЛюдмила Болатаева
 
 
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