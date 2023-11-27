https://ria.ru/20231127/zhaloba-1912207017.html

Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ

Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ

Поставленный Соединенными Штатами Америки зенитно-ракетный комплекс Patriot оказался неэффективным оружием на Украине, пожаловался бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:51

2023-11-27T17:51

2023-11-27T17:51

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украина

сша

киев

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Поставленный Соединенными Штатами Америки зенитно-ракетный комплекс Patriot оказался неэффективным оружием на Украине, пожаловался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО. И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК "Пэтриот", которая оказалась неэффективной, дорогим хламом", — посетовал эксперт.Джонсон также указал, что из-за ограниченных возможностей США поставлять Киеву необходимое вооружение в нужных количествах тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачно.Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912190733.html

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политика, украина, сша, киев, центральное разведывательное управление (цру), в мире, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы рф