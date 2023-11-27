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Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ
Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ
Поставленный Соединенными Штатами Америки зенитно-ракетный комплекс Patriot оказался неэффективным оружием на Украине, пожаловался бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:51
2023-11-27T17:51
2023-11-27T17:51
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центральное разведывательное управление (цру)
в мире
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Поставленный Соединенными Штатами Америки зенитно-ракетный комплекс Patriot оказался неэффективным оружием на Украине, пожаловался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО. И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК "Пэтриот", которая оказалась неэффективной, дорогим хламом", — посетовал эксперт.Джонсон также указал, что из-за ограниченных возможностей США поставлять Киеву необходимое вооружение в нужных количествах тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачно.Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912190733.html
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политика, украина, сша, киев, центральное разведывательное управление (цру), в мире, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы рф
Политика, Украина, США, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Вооруженные силы РФ
Дорогой хлам. В США пожаловались на маневр России против ВСУ
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ЗРК Patriot на Украине оказалась дорогим хламом