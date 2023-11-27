https://ria.ru/20231127/zakupki-1912201168.html

Объявлены результаты Национального рейтинга прозрачности закупок-2023

Объявлены результаты Национального рейтинга прозрачности закупок-2023 - РИА Новости, 27.11.2023

Объявлены результаты Национального рейтинга прозрачности закупок-2023

Аналитический центр проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) представил результаты очередного рейтинга прозрачности государственных и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:44

2023-11-27T17:44

2023-11-27T17:44

россия

госзакупки

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аналитический центр проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) представил результаты очередного рейтинга прозрачности государственных и корпоративных закупок. Рейтинг составляется в рамках ежегодного исследования с 2006 года и является сравнительным анализом закупочной деятельности крупнейших заказчиков страны. Он позволяет в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия малого и среднего бизнеса, распределение госзаказа по видам экономической деятельности. Как сообщают организаторы проекта, в рамках НРПЗ-2023 было проанализировано более 4,3 миллиона процедур, опубликованных в Единой Информационной системе за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, на общую сумму 24,28 триллиона рублей. Участниками рейтинга стали 315 заказчиков, включая 58 федеральных министерств, 85 субъектов РФ, 87 муниципальных заказчиков, а также 85 корпораций и унитарных предприятий, размещающих заказы в рамках 223-ФЗ. Среди госзаказчиков федерального уровня лидерами НРПЗ-2023, получившими статус "Гарантированная прозрачность", стали министерство энергетики РФ, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба по труду и занятости и Государственная фельдъегерская служба РФ. В секции госзаказчиков-регионов лидерами признаны город Москва, ХМАО-Югра, Тамбовская область, ЯНАО, Саратовская область, город Севастополь, Смоленская и Тюменская области, а также Республика Саха (Якутия). В топ муниципальных заказчиков вошли Сургут, Нижний Новгород, Краснодар, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Сургутский район ХМАО-Югры, Смоленск, Челябинск, Симферополь, Ставрополь и Владивосток. В свою очередь, среди госзаказчиков корпоративного уровня по уровню прозрачности закупок лидируют АО "Росгео", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", АО "Мособлгаз", АО "МОСГАЗ", АО "Мосводоканал", ПАО "Ростелеком", ГУП "Петербургский метрополитен", Госкорпорация "Росатом" и АО "Россельхозбанк". Как отмечается в исследовании, за период проведения исследования 2022-2023 годов наблюдалась благоприятная тенденция увеличения конкурентной активности поставщиков и заказчиков в обоих нормативных полях при проведении закупочных процедур: снижение доли конкурентных процедур без заявок и увеличение доли конкурентных процедур с четырьмя и более поданными заявками, что положительно влияет на экономические показатели. "В разрезе 44-ФЗ среднее число поданных заявок на конкурентную процедуру равно 2,51 единицы, среднее число допущенных заявок – 2,35 единиц. В разрезе 223-ФЗ среднее число поданных заявок на конкурентную закупочную процедуру составило 2,03 единицы, среднее число допущенных заявок – 1,85 единиц", - сообщили в Аналитическом центре. Увеличение уровня конкуренции положительно сказывается на экономической эффективности проведенных закупок. Так, средний дисконт по государственному сектору вырос в 1,2 раза с прошлого года и составил 4,93%. Также наблюдается увеличение среднего дисконта по итогам проведения закупочных процедур в разрезе корпоративных закупок в 1,33 раза, он составляет 6,64%. Впервые за 10 лет зафиксирована положительная динамика уменьшения доли контрактов, заключенных с дисконтом со снижением менее 1% и увеличением доли контрактов, заключенных с дисконтом, со снижением более 20% как в рамках 44-ФЗ, так и в 223-ФЗ.

https://ria.ru/20231124/lekarstva-1911702031.html

https://ria.ru/20231114/zakupki-1909448663.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, госзакупки, экономика