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Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров - РИА Новости, 27.11.2023
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19:00 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zakon-1912223932.html
Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров
Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров, они смогут получать компенсацию, если потратили средства на... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:00
2023-11-27T19:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров, они смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, в случае, если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещена на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности. Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве. Коммерческие организации также получают право стать инициаторами волонтерской деятельности. Также закрепляется полномочие региональных властей оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров

Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров, они смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, в случае, если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещена на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности.
Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве.
Коммерческие организации также получают право стать инициаторами волонтерской деятельности. Также закрепляется полномочие региональных властей оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.
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