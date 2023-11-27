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Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС - РИА Новости, 27.11.2023
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18:55 27.11.2023 (обновлено: 18:57 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/zakon-1912222881.html
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:55
2023-11-27T18:57
экономика
россия
владимир путин
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доходы бюджета фонда на 2024 год утверждены законом в сумме 3,739 триллиона рублей, на 2025 год – 3,932 триллиона, на 2026 год – 4,192 триллиона рублей. Расходы составят 3,886 триллиона, 3,966 триллиона и 4,21 триллиона рублей соответственно. В результате расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 20,7%, в 2025 году - на 2,1%, в 2026 году - на 6,2%. Таким образом, бюджет ФОМС на ближайшие три года сформирован с дефицитом: в 2024 году он составит около 147 миллиардов рублей, в 2025 году - 34 миллиарда, в 2026 году – 18 миллиардов. Дефицит планируется покрывать за счет переходящих остатков средств бюджета фонда. Показатели бюджета рассчитаны исходя из численности застрахованных 144,1 миллиона человек, из которых 62,9 миллиона работающие и 81,2 миллиона неработающие, пояснял председатель ФОМС Илья Баланин. В бюджете ФОМС предусмотрены трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 504,3 миллиарда, на 2026 год - 526,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на финансовое обеспечение медицинской помощи онкологическим больным; на оплату высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, и родового сертификата; на компенсацию выпадающих доходов ФОМС в связи с установлением ряду плательщиков пониженных тарифов страховых взносов; на проведение медицинской реабилитации. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%. При этом субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит порядка 3,12 триллиона рублей, на 2025 год – 3,336 триллиона, на 2026 год – 3,559 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2024 году составит 13,6%, в 2025 году - 6,9%, в 2026 году – 6,7%. В бюджете фонда также зарезервированы средства нормированного страхового запаса на 2024 год в сумме 257,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 248,7 миллиарда, на 2026 год – 248,9 миллиарда рублей. Они будут направляться на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения; на оказание медпомощи гражданам, застрахованным по ОМС и проживающим в четырех новых регионах РФ; на финансовое обеспечение отдельных решений кабмина РФ.
https://ria.ru/20231127/zakon-1912222205.html
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экономика, россия, владимир путин, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2024-2026 годы

© Фото предоставлено АО "Гознак"Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами
Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Электронные страховые полисы ОМС с российскими чипами. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Доходы бюджета фонда на 2024 год утверждены законом в сумме 3,739 триллиона рублей, на 2025 год – 3,932 триллиона, на 2026 год – 4,192 триллиона рублей. Расходы составят 3,886 триллиона, 3,966 триллиона и 4,21 триллиона рублей соответственно. В результате расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 20,7%, в 2025 году - на 2,1%, в 2026 году - на 6,2%.
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Таким образом, бюджет ФОМС на ближайшие три года сформирован с дефицитом: в 2024 году он составит около 147 миллиардов рублей, в 2025 году - 34 миллиарда, в 2026 году – 18 миллиардов. Дефицит планируется покрывать за счет переходящих остатков средств бюджета фонда. Показатели бюджета рассчитаны исходя из численности застрахованных 144,1 миллиона человек, из которых 62,9 миллиона работающие и 81,2 миллиона неработающие, пояснял председатель ФОМС Илья Баланин.
В бюджете ФОМС предусмотрены трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 504,3 миллиарда, на 2026 год - 526,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на финансовое обеспечение медицинской помощи онкологическим больным; на оплату высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, и родового сертификата; на компенсацию выпадающих доходов ФОМС в связи с установлением ряду плательщиков пониженных тарифов страховых взносов; на проведение медицинской реабилитации.
В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%. При этом субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит порядка 3,12 триллиона рублей, на 2025 год – 3,336 триллиона, на 2026 год – 3,559 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2024 году составит 13,6%, в 2025 году - 6,9%, в 2026 году – 6,7%.
В бюджете фонда также зарезервированы средства нормированного страхового запаса на 2024 год в сумме 257,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 248,7 миллиарда, на 2026 год – 248,9 миллиарда рублей. Они будут направляться на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения; на оказание медпомощи гражданам, застрахованным по ОМС и проживающим в четырех новых регионах РФ; на финансовое обеспечение отдельных решений кабмина РФ.
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Вчера, 18:54
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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