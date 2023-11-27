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Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023
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12:11 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zabor-1912073973.html
Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией
Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023
Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией
Польская оппозиция, которая в случае прихода к власти планировала сносить ограждение на границе с Белоруссией, теперь решила оставить его и продолжать укреплять РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:11
2023-11-27T12:11
в мире
польша
белоруссия
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Польская оппозиция, которая в случае прихода к власти планировала сносить ограждение на границе с Белоруссией, теперь решила оставить его и продолжать укреплять границу, заявил генеральный секретарь партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский в эфире радиостанции Zet. Ранее различные представители оппозиции высказывались за снос после прихода к власти заграждения, которое недавно было возведено на границе с Белоруссией. "Нет. Мы укрепим границу, чтобы это заграждение было эффективным", - заявил Кервиньский, отвечая на вопрос, будет ли снесено заграждение после того, как оппозиция придет к власти. Ранее Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. По данным Пограничной стражи Польши, с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано более 25,5 тысячи попыток ее незаконного перехода. В понедельник в Польше будет приведено к присяге правительство, сформированное Матеушем Моравецким, однако оно имеет мало шансов получить вотум доверия от сейма. После вынесения вотума недоверия этому кабмину сейм выдвинет кандидатуру своего премьера, которым по предварительной договоренности должен стать лидер оппозиции Дональд Туск.
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
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в мире, польша, белоруссия, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Белоруссия, Матеуш Моравецкий
Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией

Польская оппозиция заявила, что намерена оставить забор на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОграждение на белорусско-польской границе
Ограждение на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ограждение на белорусско-польской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Польская оппозиция, которая в случае прихода к власти планировала сносить ограждение на границе с Белоруссией, теперь решила оставить его и продолжать укреплять границу, заявил генеральный секретарь партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский в эфире радиостанции Zet.
Ранее различные представители оппозиции высказывались за снос после прихода к власти заграждения, которое недавно было возведено на границе с Белоруссией.
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"Нет. Мы укрепим границу, чтобы это заграждение было эффективным", - заявил Кервиньский, отвечая на вопрос, будет ли снесено заграждение после того, как оппозиция придет к власти.
Ранее Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. По данным Пограничной стражи Польши, с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано более 25,5 тысячи попыток ее незаконного перехода.
В понедельник в Польше будет приведено к присяге правительство, сформированное Матеушем Моравецким, однако оно имеет мало шансов получить вотум доверия от сейма. После вынесения вотума недоверия этому кабмину сейм выдвинет кандидатуру своего премьера, которым по предварительной договоренности должен стать лидер оппозиции Дональд Туск.
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