https://ria.ru/20231127/yalta-1911999891.html

В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа - РИА Новости, 27.11.2023

В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

Сухогрузная баржа из-за шторма оторвалась в грузовом порту Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:40

2023-11-27T00:40

2023-11-27T00:50

ялта

гурзуф

киров

янина павленко

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49873/08/498730831_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_1c87fb370cc35a8e84c66d7e4b72207d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Сухогрузная баржа из-за шторма оторвалась в грузовом порту Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко."В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа", - написала Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды, в том числе уже устранены подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре, в работе - Краснокаменка."Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", - подчеркнула Павленко.

https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

ялта

гурзуф

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ялта, гурзуф, киров, янина павленко, происшествия