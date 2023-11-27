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В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа - РИА Новости, 27.11.2023
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00:40 27.11.2023 (обновлено: 00:50 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/yalta-1911999891.html
В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа - РИА Новости, 27.11.2023
В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
Сухогрузная баржа из-за шторма оторвалась в грузовом порту Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:40
2023-11-27T00:50
ялта
гурзуф
киров
янина павленко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Сухогрузная баржа из-за шторма оторвалась в грузовом порту Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко."В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа", - написала Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды, в том числе уже устранены подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре, в работе - Краснокаменка."Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", - подчеркнула Павленко.
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ялта, гурзуф, киров, янина павленко, происшествия
Ялта, Гурзуф, Киров, Янина Павленко, Происшествия
В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Сухогрузная баржа из-за шторма оторвалась в грузовом порту Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«
"В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды, в том числе уже устранены подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре, в работе - Краснокаменка.
"Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", - подчеркнула Павленко.
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ЯлтаГурзуфКировЯнина ПавленкоПроисшествия
 
 
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