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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T22:53

2023-11-27T22:53

2023-11-27T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

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херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины