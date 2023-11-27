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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/vzryvy-1912248216.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:53
2023-11-27T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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херсон
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Страна.ua: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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