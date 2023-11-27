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В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау - РИА Новости, 27.11.2023
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау
В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау в Зондском проливе, объявлен третий уровень опасности, сообщает министерство энергетики и минеральных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:50
2023-11-27T10:50
2023-11-27T11:22
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау в Зондском проливе, объявлен третий уровень опасности, сообщает министерство энергетики и минеральных ресурсов страны. По его данным, по состоянию на 12.00 по местному времени (8.00 мск) наблюдались уже пять извержений. Последнее из них привело к выбросу вулканического пепла на высоту до двух километров над вершиной горы. "Мы устанавливаем опасность горы Анак Кракатау на уровне III (уровень тревоги) с рекомендацией населению не приближаться к центру извержения на пять километров", - заявил глава рабочей группы по вулканам министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Ахмад Басуки. Его слова приводит портал CNBC Indonesia. Басуки добавил, что специалисты продолжают следить за ситуацией. Название вулкана Анак-Кракатау буквально переводится как "дитя Кракатау". Ранее на его месте располагался знаменитый вулкан Кракатау, однако он был разрушен извержением 1883 года, которое стало причиной гибели 35 тысяч человек. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник Анак-Кракатау. Он извергался ранее в 2023 году. Последнее же крупное извержение произошло в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.
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в мире, индонезия
В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау
В Индонезии началось извержение вулкана, объявлен третий уровень опасности
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау в Зондском проливе, объявлен третий уровень опасности, сообщает министерство энергетики и минеральных ресурсов страны
.
По его данным, по состоянию на 12.00 по местному времени (8.00 мск) наблюдались уже пять извержений. Последнее из них привело к выбросу вулканического пепла на высоту до двух километров над вершиной горы.
«
"Мы устанавливаем опасность горы Анак Кракатау на уровне III (уровень тревоги) с рекомендацией населению не приближаться к центру извержения на пять километров", - заявил глава рабочей группы по вулканам министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Ахмад Басуки. Его слова приводит портал CNBC Indonesia.
Басуки добавил, что специалисты продолжают следить за ситуацией.
Название вулкана Анак-Кракатау буквально переводится как "дитя Кракатау". Ранее на его месте располагался знаменитый вулкан Кракатау, однако он был разрушен извержением 1883 года, которое стало причиной гибели 35 тысяч человек. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник Анак-Кракатау. Он извергался ранее в 2023 году. Последнее же крупное извержение произошло в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.
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