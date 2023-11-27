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На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ
На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ
Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, противник потерял до 30 военных, сообщили РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:06
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, противник потерял до 30 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912142322.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных