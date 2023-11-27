https://ria.ru/20231127/vsu-1912141242.html

На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ

На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, противник потерял до 30 военных, сообщили РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:06

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, противник потерял до 30 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912142322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины