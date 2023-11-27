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"Вряд ли выстоит": в США раскрыли, что скоро произойдет с Украиной
"Вряд ли выстоит": в США раскрыли, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023
"Вряд ли выстоит": в США раскрыли, что скоро произойдет с Украиной
Западные партнеры Украины понимают, что страна едва ли продержится до следующего года в противостоянии с Россией, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:39
2023-11-27T14:39
2023-11-27T14:39
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Западные партнеры Украины понимают, что страна едва ли продержится до следующего года в противостоянии с Россией, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале."Все они (Западные эксперты. — Прим. ред.) говорят о том, что Украина вряд ли выстоит до следующего года. Некоторые говорят, что Украине осталось всего пару месяцев, когда речь идет о поле боя", — отметил он.Хайфон предположил, что в следующем году конфликт, вероятно, будет исчерпан. Он подчеркнул, что Украина сейчас стремительно движется к поражению."Украина – это вчерашний день в плане значимости для истеблишмента США и НАТО", —подытожил журналист.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО
"Вряд ли выстоит": в США раскрыли, что скоро произойдет с Украиной
Журналист Хайфон: Запад не верит в возможности Украины в конфликте с Россией