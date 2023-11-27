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На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях - РИА Новости, 27.11.2023
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13:06 27.11.2023 (обновлено: 13:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/vsu-1912095000.html
На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях
На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях - РИА Новости, 27.11.2023
На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях
Госбюро расследований Украины заявило в понедельник, что уличило руководство воинской части в Киевской области в махинациях с продуктами для украинских военных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:06
2023-11-27T13:07
в мире
киев
богдан хмельницкий
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило в понедельник, что уличило руководство воинской части в Киевской области в махинациях с продуктами для украинских военных на более чем 5 миллионов гривен (почти 14 тысяч долларов). "В Киевской области ГБР разоблачило должностных лиц воинской части на миллионных махинациях с продуктами для личного состава… В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для бойцов части, в магазинах, ресторанах и на базарах. Они забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований. По данным ведомства, также представитель воинской части выписывал накладные на поставку продукции, которая фактически не поставлялась. При этом "на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей". "Из-за подделки злоумышленником финансовых документов министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали. В настоящее время получены доказательства относительно присвоения не менее 5 миллионов гривен "(почти 14 тысяч долларов – ред.)", - добавили в ГБР. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
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в мире, киев, богдан хмельницкий, алексей резников, украина, киевская область
В мире, Киев, Богдан Хмельницкий, Алексей Резников, Украина, Киевская область
На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях

На Украине чиновников воинской части заподозрили в махинациях с продуктами

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило в понедельник, что уличило руководство воинской части в Киевской области в махинациях с продуктами для украинских военных на более чем 5 миллионов гривен (почти 14 тысяч долларов).
«
"В Киевской области ГБР разоблачило должностных лиц воинской части на миллионных махинациях с продуктами для личного состава… В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для бойцов части, в магазинах, ресторанах и на базарах. Они забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
По данным ведомства, также представитель воинской части выписывал накладные на поставку продукции, которая фактически не поставлялась. При этом "на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей".
"Из-за подделки злоумышленником финансовых документов министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали. В настоящее время получены доказательства относительно присвоения не менее 5 миллионов гривен "(почти 14 тысяч долларов – ред.)", - добавили в ГБР.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Алексей Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
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