https://ria.ru/20231127/vsu-1912060574.html

Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат

Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат - РИА Новости, 27.11.2023

Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат

Пленный украинский солдат Геннадий Кудрявцев, после недельной подготовки отправленный воевать на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что его... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:37

2023-11-27T11:37

2023-11-27T11:37

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Пленный украинский солдат Геннадий Кудрявцев, после недельной подготовки отправленный воевать на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что его командование, вероятно, знало, что он с сослуживцами не сможет удерживать позиции. "Наш ротный, думаю, знал, что так будет (не сможем воевать) - мы же ничего толком не умеем. В последний день (подготовки) постреляли пару рожков из автомата, и все. Что мы там сможем сделать? Что мы там сможем удерживать? Как-то повезло, что нас не убили, что мы попали в плен. Хотя бы живы", - заявил Кудрявцев. По его словам, воевать было сложно не только из-за отсутствия должной подготовки, но и из-за минимального количества вооружения: у него был автомат, к нему четыре рожка, две гранаты и восемь пачек патронов. "Командир мне не нравился наш. Потому что каждое утро при построении на полигоне сразу вопрос через день учений: "Кто готов идти на боевые?". Все молчали. Потом, в конце, он сам называл фамилии, по одному. Такое командование у нас. Неделя тренировки - и отправили в санбат", - добавил Кудрявцев. Он отметил, что солдаты говорили ротному о низкой подготовке, но тот отвечал, что раз указано, что пройден курс молодого бойца, "значит, подготовлены".

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр