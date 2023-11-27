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Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/vsu-1912060574.html
Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат
Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат - РИА Новости, 27.11.2023
Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат
Пленный украинский солдат Геннадий Кудрявцев, после недельной подготовки отправленный воевать на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что его... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:37
2023-11-27T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Пленный украинский солдат Геннадий Кудрявцев, после недельной подготовки отправленный воевать на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что его командование, вероятно, знало, что он с сослуживцами не сможет удерживать позиции. "Наш ротный, думаю, знал, что так будет (не сможем воевать) - мы же ничего толком не умеем. В последний день (подготовки) постреляли пару рожков из автомата, и все. Что мы там сможем сделать? Что мы там сможем удерживать? Как-то повезло, что нас не убили, что мы попали в плен. Хотя бы живы", - заявил Кудрявцев. По его словам, воевать было сложно не только из-за отсутствия должной подготовки, но и из-за минимального количества вооружения: у него был автомат, к нему четыре рожка, две гранаты и восемь пачек патронов. "Командир мне не нравился наш. Потому что каждое утро при построении на полигоне сразу вопрос через день учений: "Кто готов идти на боевые?". Все молчали. Потом, в конце, он сам называл фамилии, по одному. Такое командование у нас. Неделя тренировки - и отправили в санбат", - добавил Кудрявцев. Он отметил, что солдаты говорили ротному о низкой подготовке, но тот отвечал, что раз указано, что пройден курс молодого бойца, "значит, подготовлены".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный рассказал, что командование ВСУ знает о слабой подготовке солдат

Пленный Кудрявцев: командование ВСУ, вероятно, знает о слабой подготовке солдат

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Пленный украинский солдат Геннадий Кудрявцев, после недельной подготовки отправленный воевать на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что его командование, вероятно, знало, что он с сослуживцами не сможет удерживать позиции.
"Наш ротный, думаю, знал, что так будет (не сможем воевать) - мы же ничего толком не умеем. В последний день (подготовки) постреляли пару рожков из автомата, и все. Что мы там сможем сделать? Что мы там сможем удерживать? Как-то повезло, что нас не убили, что мы попали в плен. Хотя бы живы", - заявил Кудрявцев. По его словам, воевать было сложно не только из-за отсутствия должной подготовки, но и из-за минимального количества вооружения: у него был автомат, к нему четыре рожка, две гранаты и восемь пачек патронов.
"Командир мне не нравился наш. Потому что каждое утро при построении на полигоне сразу вопрос через день учений: "Кто готов идти на боевые?". Все молчали. Потом, в конце, он сам называл фамилии, по одному. Такое командование у нас. Неделя тренировки - и отправили в санбат", - добавил Кудрявцев. Он отметил, что солдаты говорили ротному о низкой подготовке, но тот отвечал, что раз указано, что пройден курс молодого бойца, "значит, подготовлены".
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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