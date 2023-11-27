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Советник Байдена по нацбезопасности встретится с Хавьером Милеем - РИА Новости, 27.11.2023
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21:40 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/vstrecha-1912242565.html
Советник Байдена по нацбезопасности встретится с Хавьером Милеем
Советник Байдена по нацбезопасности встретится с Хавьером Милеем - РИА Новости, 27.11.2023
Советник Байдена по нацбезопасности встретится с Хавьером Милеем
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также представители МВФ и Всемирного банка встретятся в Вашингтоне с избранным... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:40
2023-11-27T21:40
в мире
сша
аргентина
вашингтон (штат)
джон кирби
джейк салливан
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также представители МВФ и Всемирного банка встретятся в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщил журналистам на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. "Избранный президент Милей посетит Вашингтон... чтобы встретиться с (представителями - ред.) МВФ и Всемирного банка для обсуждения финансовых и экономических вопросов, но, пока он будет здесь, у него будет возможность встретиться с некоторыми представителями Совета по национальной безопасности, в том числе с Джейком Салливаном", - сказал Кирби. По его словам, встреча с президентом Байденом не планируется, поскольку американского лидера не будет в столице в середине недели. Ранее в понедельник избранный президент Аргентины Милей написал в соцсети X, что направляется с визитом в США. Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910618424.html
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в мире, сша, аргентина, вашингтон (штат), джон кирби, джейк салливан, мвф, всемирный банк
В мире, США, Аргентина, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джейк Салливан, МВФ, Всемирный банк
Советник Байдена по нацбезопасности встретится с Хавьером Милеем

Советник Байдена по нацбезопасности встретится с президентом Аргентины Милеем

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также представители МВФ и Всемирного банка встретятся в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщил журналистам на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Избранный президент Милей посетит Вашингтон... чтобы встретиться с (представителями - ред.) МВФ и Всемирного банка для обсуждения финансовых и экономических вопросов, но, пока он будет здесь, у него будет возможность встретиться с некоторыми представителями Совета по национальной безопасности, в том числе с Джейком Салливаном", - сказал Кирби.
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По его словам, встреча с президентом Байденом не планируется, поскольку американского лидера не будет в столице в середине недели.
Ранее в понедельник избранный президент Аргентины Милей написал в соцсети X, что направляется с визитом в США.
Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
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В миреСШААргентинаВашингтон (штат)Джон КирбиДжейк СалливанМВФВсемирный банк
 
 
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