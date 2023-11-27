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Замглавы МИД встретился с семьей освобожденного из Газы россиянина

Замглавы МИД встретился с семьей освобожденного из Газы россиянина - РИА Новости, 27.11.2023

Замглавы МИД встретился с семьей освобожденного из Газы россиянина

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу в министерстве иностранных дел с сестрой и братом освобожденного из сектора Газа российского гражданина Рони... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:42

2023-11-27T15:42

2023-11-27T15:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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израиль

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу в министерстве иностранных дел с сестрой и братом освобожденного из сектора Газа российского гражданина Рони Кривого, сообщили в Telegram-канале российского дипведомства."Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в МИД России с семьёй (братом Игорем и сестрой Юлией), освобождённого из сектора Газа российского гражданина Рони Кривого", - говорится в сообщении МИД РФ. Богданов подчеркнул, что Рони ни на кого не меняли, работа по его вызволению была выведена "за скобки". В свою очередь, семья гражданина выразила благодарность российскому МИД. "Я хочу сказать большое спасибо Российской Федерации, министру иностранных дел Лаврову, заместителю Богданову, Захаровой и всей стране, что помогли выпустить моего брата", - сказал Игорь в своем обращении. Игорь выразил надежду, что Россия продолжит делать всё возможное, чтобы помочь вывезти не только российских граждан, но и всех остальных. "Все нам помогли: израильское посольство в Москве, помощь была со всех сторон - от России, Израиля. Рад, что вышло, что мой брат вышел из плена. Надо ждать, что другие выйдут, чтобы никого не забыли", - подчеркнул брат освобожденного россиянина. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231127/mask-1912139479.html

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Встреча Замглавы МИД Богданова с семьей освобожденного из Газы россиянина Замглавы МИД Богданов встретился с семьей освобожденного из Газы россиянина Рона Кривого. Родственники Кривого поблагодарили МИД и всех дипломатов, участвовавших в его вызволении. 2023-11-27T15:42 true PT1M12S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, ближний восток, в мире