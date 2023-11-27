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Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России - РИА Новости, 27.11.2023
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14:41 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/vinogradnik-1912134940.html
Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России
Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России - РИА Новости, 27.11.2023
Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России
Штормы и ливни, обрушившиеся на юг России и черноморское побережье, не повлияют на состояние виноградников, заявили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:41
2023-11-27T14:41
россия
леонид попович
абрау-дюрсо
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормы и ливни, обрушившиеся на юг России и черноморское побережье, не повлияют на состояние виноградников, заявили РИА Новости представители отрасли. "Я не вижу никаких угроз, во всяком случае ниоткуда не слышал, что что-то плохое было лозе от этого шторма. Сильные ветра у нас (в этот период - ред.) и так были, и бывают - просто сейчас их сила связана с волнением на море. С точки зрения винограда у меня нет никаких вопросов к погоде", - сказал президент союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Он заметил, что лоза сейчас уже без листьев, и даже если ее завалило от ветра, она поднимется все равно - "все нормально, без угроз абсолютно". В пресс-службе группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, в свою очередь также заявили, что для виноградников "нет ничего критичного".
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россия, леонид попович, абрау-дюрсо, общество
Россия, Леонид Попович, Абрау-Дюрсо, Общество
Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России

Виноделы: виноградники выстояли под натиском непогоды на юге России

© Фото : Светлана ДавыдоваВиноградники в Абрау-Дюрсо
Виноградники в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Виноградники в Абрау-Дюрсо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормы и ливни, обрушившиеся на юг России и черноморское побережье, не повлияют на состояние виноградников, заявили РИА Новости представители отрасли.
«
"Я не вижу никаких угроз, во всяком случае ниоткуда не слышал, что что-то плохое было лозе от этого шторма. Сильные ветра у нас (в этот период - ред.) и так были, и бывают - просто сейчас их сила связана с волнением на море. С точки зрения винограда у меня нет никаких вопросов к погоде", - сказал президент союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Он заметил, что лоза сейчас уже без листьев, и даже если ее завалило от ветра, она поднимется все равно - "все нормально, без угроз абсолютно".
В пресс-службе группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, в свою очередь также заявили, что для виноградников "нет ничего критичного".
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