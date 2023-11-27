https://ria.ru/20231127/vinogradnik-1912134940.html

Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России

Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России - РИА Новости, 27.11.2023

Виноделы рассказали о состоянии виноградников после шторма на юге России

Штормы и ливни, обрушившиеся на юг России и черноморское побережье, не повлияют на состояние виноградников, заявили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:41

2023-11-27T14:41

2023-11-27T14:41

россия

леонид попович

абрау-дюрсо

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штормы и ливни, обрушившиеся на юг России и черноморское побережье, не повлияют на состояние виноградников, заявили РИА Новости представители отрасли. "Я не вижу никаких угроз, во всяком случае ниоткуда не слышал, что что-то плохое было лозе от этого шторма. Сильные ветра у нас (в этот период - ред.) и так были, и бывают - просто сейчас их сила связана с волнением на море. С точки зрения винограда у меня нет никаких вопросов к погоде", - сказал президент союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Он заметил, что лоза сейчас уже без листьев, и даже если ее завалило от ветра, она поднимется все равно - "все нормально, без угроз абсолютно". В пресс-службе группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, в свою очередь также заявили, что для виноградников "нет ничего критичного".

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

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россия, леонид попович, абрау-дюрсо, общество