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В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов - РИА Новости, 27.11.2023
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12:31 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html
В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов
В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов - РИА Новости, 27.11.2023
В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов
В экономическом комитете Совфеда предлагают контрабанду жидкостей для вейпов внести в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, максимальный срок наказания по которой РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:31
2023-11-27T12:31
россия
андрей кутепов
максим орешкин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В экономическом комитете Совфеда предлагают контрабанду жидкостей для вейпов внести в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, максимальный срок наказания по которой - до 7 лет лишения свободы, говорится в письме за подписью главы комитета Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина. Сенатор отмечает, что ранее на площадке комитета СФ состоялось обсуждение закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", в рамках которого выявлен ряд проблем". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Так, "участники совещания предлагают рассмотреть вопрос о внесении жидкостей для электронных систем доставки никотина в список стратегических товаров для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, по аналогии с табачной продукцией, а также об ускорении вступления в силу соглашения ЕАЭС о применении навигационных пломб (не урегулирован вопрос об операторе системы), с целью пресечения потока нелегальной продукции со стран ЕАЭС", отмечает Кутепов. Статья 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
https://ria.ru/20231124/veypy-1911617933.html
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россия, андрей кутепов, максим орешкин, евразийский экономический союз
Россия, Андрей Кутепов, Максим Орешкин, Евразийский экономический союз
В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов

В СФ предлагают лишать свободы до семи лет за контрабанду жидкостей для вейпов

© iStock.com / DontstopМужчина в дыму
Мужчина в дыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / Dontstop
Мужчина в дыму. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В экономическом комитете Совфеда предлагают контрабанду жидкостей для вейпов внести в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, максимальный срок наказания по которой - до 7 лет лишения свободы, говорится в письме за подписью главы комитета Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
Сенатор отмечает, что ранее на площадке комитета СФ состоялось обсуждение закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", в рамках которого выявлен ряд проблем". Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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Так, "участники совещания предлагают рассмотреть вопрос о внесении жидкостей для электронных систем доставки никотина в список стратегических товаров для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, по аналогии с табачной продукцией, а также об ускорении вступления в силу соглашения ЕАЭС о применении навигационных пломб (не урегулирован вопрос об операторе системы), с целью пресечения потока нелегальной продукции со стран ЕАЭС", отмечает Кутепов.
Статья 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов.
Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
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РоссияАндрей КутеповМаксим ОрешкинЕвразийский экономический союз
 
 
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