https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html

В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов

В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов - РИА Новости, 27.11.2023

В Совфеде предложили лишать свободы за контрабанду жидкостей для вейпов

В экономическом комитете Совфеда предлагают контрабанду жидкостей для вейпов внести в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, максимальный срок наказания по которой РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:31

2023-11-27T12:31

2023-11-27T12:31

россия

андрей кутепов

максим орешкин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В экономическом комитете Совфеда предлагают контрабанду жидкостей для вейпов внести в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, максимальный срок наказания по которой - до 7 лет лишения свободы, говорится в письме за подписью главы комитета Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина. Сенатор отмечает, что ранее на площадке комитета СФ состоялось обсуждение закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", в рамках которого выявлен ряд проблем". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Так, "участники совещания предлагают рассмотреть вопрос о внесении жидкостей для электронных систем доставки никотина в список стратегических товаров для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, по аналогии с табачной продукцией, а также об ускорении вступления в силу соглашения ЕАЭС о применении навигационных пломб (не урегулирован вопрос об операторе системы), с целью пресечения потока нелегальной продукции со стран ЕАЭС", отмечает Кутепов. Статья 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

https://ria.ru/20231124/veypy-1911617933.html

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россия, андрей кутепов, максим орешкин, евразийский экономический союз