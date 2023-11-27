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В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду - РИА Новости, 27.11.2023
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17:01 27.11.2023 (обновлено: 17:02 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/veter-1912185332.html
В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду
В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду
Сразу пять кипарисов рухнули под натиском сильного ветра на территории детского сада в Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:01
2023-11-27T17:02
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сразу пять кипарисов рухнули под натиском сильного ветра на территории детского сада в Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Информация о том, что ветер обрушил кипарисы на территории детского сада №124, поступила в оперативную смену чрезвычайного ведомства днём 27 ноября. К месту выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части специализированного отряда главного управления МЧС по городу Севастополю", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что на дорогу и детские площадки упали пять деревьев. "Специалисты незамедлительно выполнили распилку и уборку стволов и веток. Кроме того, осмотрели территорию сада на предмет иных повреждений, которые могла нанести стихия. Таковых обнаружено не было", - резюмировали в МЧС РФ.
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происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду

В Севастополе пять кипарисов рухнули от ветра на территории детского сада

© Фото : РаZVожаев/TelegramПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Последствия непогоды в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сразу пять кипарисов рухнули под натиском сильного ветра на территории детского сада в Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Информация о том, что ветер обрушил кипарисы на территории детского сада №124, поступила в оперативную смену чрезвычайного ведомства днём 27 ноября. К месту выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части специализированного отряда главного управления МЧС по городу Севастополю", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что на дорогу и детские площадки упали пять деревьев.
"Специалисты незамедлительно выполнили распилку и уборку стволов и веток. Кроме того, осмотрели территорию сада на предмет иных повреждений, которые могла нанести стихия. Таковых обнаружено не было", - резюмировали в МЧС РФ.
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ПроисшествияСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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