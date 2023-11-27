https://ria.ru/20231127/veter-1912185332.html

В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду

В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе пять кипарисов рухнули от сильного ветра в детском саду

Сразу пять кипарисов рухнули под натиском сильного ветра на территории детского сада в Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:01

2023-11-27T17:01

2023-11-27T17:02

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сразу пять кипарисов рухнули под натиском сильного ветра на территории детского сада в Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Информация о том, что ветер обрушил кипарисы на территории детского сада №124, поступила в оперативную смену чрезвычайного ведомства днём 27 ноября. К месту выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части специализированного отряда главного управления МЧС по городу Севастополю", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что на дорогу и детские площадки упали пять деревьев. "Специалисты незамедлительно выполнили распилку и уборку стволов и веток. Кроме того, осмотрели территорию сада на предмет иных повреждений, которые могла нанести стихия. Таковых обнаружено не было", - резюмировали в МЧС РФ.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

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происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии