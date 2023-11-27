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Шотландия отказалась оправдывать женщин, обвиненных в колдовстве, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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17:20 27.11.2023 (обновлено: 17:38 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/vedma-1912191774.html
Шотландия отказалась оправдывать женщин, обвиненных в колдовстве, пишут СМИ
Шотландия отказалась оправдывать женщин, обвиненных в колдовстве, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
Шотландия отказалась оправдывать женщин, обвиненных в колдовстве, пишут СМИ
Власти Шотландии не приняли закон, оправдывающий женщин, которых казнили по обвинению в колдовстве в XVI-XVIII веках, пишет газета Times. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:20
2023-11-27T17:38
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Шотландии не приняли закон, оправдывающий женщин, которых казнили по обвинению в колдовстве в XVI-XVIII веках, пишет газета Times. &quot;Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены. Шотландское правительство не поддержало законопроект, который оправдал бы женщин, признанных виновными в преступлениях, совершенных с середины XVI по середину XVIII века&quot;, — говорится в публикации.Представитель местного парламента заявил, что проект не будут рассматривать, так как выдвинувшую его Натали Дон назначили на пост министра. Исходя из этого, инициативу отозвали согласно правилам законодательного органа, пишет издание. В 2022 году член парламента Шотландии Натали Дон предложила посмертно оправдать женщин, которых преследовали по обвинению в колдовстве, так как считает это женоненавистничеством. Как отмечается, с 1563 по 1736 год в стране подвергли пыткам и казнили около четырех тысяч женщин.Ранее парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил резолюцию, которая "восстанавливает память" женщин, приговоренных к смерти за колдовство в XV-XVIII веках.
https://ria.ru/20231002/vedma-1900060387.html
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в мире, шотландия, каталония
В мире, Шотландия, Каталония
Шотландия отказалась оправдывать женщин, обвиненных в колдовстве, пишут СМИ

Times: Шотландия отказалась оправдывать ведьм, осужденных в XVI-XVIII веках

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Шотландии не приняли закон, оправдывающий женщин, которых казнили по обвинению в колдовстве в XVI-XVIII веках, пишет газета Times.
«

"Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены. Шотландское правительство не поддержало законопроект, который оправдал бы женщин, признанных виновными в преступлениях, совершенных с середины XVI по середину XVIII века", — говорится в публикации.

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Представитель местного парламента заявил, что проект не будут рассматривать, так как выдвинувшую его Натали Дон назначили на пост министра. Исходя из этого, инициативу отозвали согласно правилам законодательного органа, пишет издание.
В 2022 году член парламента Шотландии Натали Дон предложила посмертно оправдать женщин, которых преследовали по обвинению в колдовстве, так как считает это женоненавистничеством. Как отмечается, с 1563 по 1736 год в стране подвергли пыткам и казнили около четырех тысяч женщин.
Ранее парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил резолюцию, которая "восстанавливает память" женщин, приговоренных к смерти за колдовство в XV-XVIII веках.
Санита Петере. Скриншот публикации в социальной сети
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