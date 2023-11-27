В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной
Представитель Госдепа не видит стремления России к переговорам с Украиной
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Мы не видим признаков того, чтобы Россия хотела вести содержательные, реальные мирные переговоры. Кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше перед тем, как он завершит эту войну", - сказал представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию немецким изданием Bild информации о том, что США и Германия оказывают давление на Украину с целью добиться начала мирных переговоров с Россией.
По словам представителя администрации США, у Вашингтона "нет такой политики". "Мы всегда говорили, что это - дело Украины, мы ничего не говорим об Украине без Украины", - подчеркнул он.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.