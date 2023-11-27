https://ria.ru/20231127/ukraina-1912214571.html

В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной

В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023

В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной

США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:14

2023-11-27T18:14

2023-11-27T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

государственный департамент сша

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник высокопоставленный представитель госдепартамента США. "Мы не видим признаков того, чтобы Россия хотела вести содержательные, реальные мирные переговоры. Кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше перед тем, как он завершит эту войну", - сказал представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию немецким изданием Bild информации о том, что США и Германия оказывают давление на Украину с целью добиться начала мирных переговоров с Россией. По словам представителя администрации США, у Вашингтона "нет такой политики". "Мы всегда говорили, что это - дело Украины, мы ничего не говорим об Украине без Украины", - подчеркнул он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр