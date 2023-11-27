Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912214571.html
В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной
В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023
В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной
США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:14
2023-11-27T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
государственный департамент сша
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник высокопоставленный представитель госдепартамента США. "Мы не видим признаков того, чтобы Россия хотела вести содержательные, реальные мирные переговоры. Кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше перед тем, как он завершит эту войну", - сказал представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию немецким изданием Bild информации о том, что США и Германия оказывают давление на Украину с целью добиться начала мирных переговоров с Россией. По словам представителя администрации США, у Вашингтона "нет такой политики". "Мы всегда говорили, что это - дело Украины, мы ничего не говорим об Украине без Украины", - подчеркнул он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Государственный департамент США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдепе заявили, что не видят стремления России к переговорам с Украиной

Представитель Госдепа не видит стремления России к переговорам с Украиной

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США не видят намерения РФ вести переговоры о мире с Украиной сейчас и отрицают давление Вашингтона на Киев в этом вопросе, заявил на брифинге в понедельник высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Мы не видим признаков того, чтобы Россия хотела вести содержательные, реальные мирные переговоры. Кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать еще год или больше перед тем, как он завершит эту войну", - сказал представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию немецким изданием Bild информации о том, что США и Германия оказывают давление на Украину с целью добиться начала мирных переговоров с Россией.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
По словам представителя администрации США, у Вашингтона "нет такой политики". "Мы всегда говорили, что это - дело Украины, мы ничего не говорим об Украине без Украины", - подчеркнул он.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
21 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАГосударственный департамент СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала