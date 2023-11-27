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В "Фонде Карнеги"* считают, что у Украины не будет преимущества в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912157036.html
В "Фонде Карнеги"* считают, что у Украины не будет преимущества в 2024 году
В "Фонде Карнеги"* считают, что у Украины не будет преимущества в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2023
В "Фонде Карнеги"* считают, что у Украины не будет преимущества в 2024 году
Материальные преимущества в 2024 году в основном будет на стороне России, а не Украины, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Фонда Карнеги... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:47
2023-11-27T15:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
майкл кофман
фонд карнеги
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Материальные преимущества в 2024 году в основном будет на стороне России, а не Украины, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Фонда Карнеги за международный мир* Майкла Кофмана. "Материальные преимущества в 2024 года в основном будут на стороне России", - приводит издание слова Кофмана. Как отметил Кофман, если в 2024 году не будет сделан правильный выбор в отношении подхода к Украине и западного финансирования, то перспективы Киева "на успех выглядят туманными". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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россия, украина, майкл кофман, фонд карнеги, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Майкл Кофман, Фонд Карнеги, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В "Фонде Карнеги"* считают, что у Украины не будет преимущества в 2024 году

WSJ: фонд Карнеги отдает преимущество в 2024 году России, а не Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Материальные преимущества в 2024 году в основном будет на стороне России, а не Украины, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Фонда Карнеги за международный мир* Майкла Кофмана.
"Материальные преимущества в 2024 года в основном будут на стороне России", - приводит издание слова Кофмана. Как отметил Кофман, если в 2024 году не будет сделан правильный выбор в отношении подхода к Украине и западного финансирования, то перспективы Киева "на успех выглядят туманными".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМайкл КофманФонд КарнегиВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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