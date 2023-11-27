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В Киеве назвали Евросоюз слабым из-за проблем с финансированием Украины - РИА Новости, 27.11.2023
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15:04 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912142322.html
В Киеве назвали Евросоюз слабым из-за проблем с финансированием Украины
В Киеве назвали Евросоюз слабым из-за проблем с финансированием Украины - РИА Новости, 27.11.2023
В Киеве назвали Евросоюз слабым из-за проблем с финансированием Украины
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что ЕС выглядит "довольно слабым" из-за... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:04
2023-11-27T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
павел климкин
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что ЕС выглядит "довольно слабым" из-за проблем с предоставлением финансовой помощи Украине. Ранее газета Politico со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщала, что Орбан пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины. "Это (проблемы с предоставлением помощи Киеву - ред.) заставляет весь ЕС выглядеть довольно слабым. Это большая проблема не только для нас, но и для ЕС", - заявил Климкин. Советник Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан ранее заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС. Новая помощь Киеву должна быть согласована до конца 2023 года всеми странами ЕС единогласно, в противном случае уже с января будущего года Украина перестанет получать поддержку Брюсселя в свой бюджет. Однако на данный момент между странами Евросоюза возникли непреодолимые разногласия, которые не позволяют продвинуться в урегулировании этого вопроса. Ряд стран требуют от Киева отчитаться за уже потраченные деньги, другие члены ЕС отвергают возможность увеличения бюджета ЕС на продолжение украинского финансирования, предлагая ЕК самостоятельно изыскать требуемые средства, перераспределив их из других программ и статей расходов. В Брюсселе говорили также, что изучают альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911379470.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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в мире, киев, украина, павел климкин, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Павел Климкин, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве назвали Евросоюз слабым из-за проблем с финансированием Украины

Экс-глава МИД Климкин назвал ЕС слабым из-за проблем с финансированием Украины

© AP Photo / Luca BrunoБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью американской газете Wall Street Journal заявил, что ЕС выглядит "довольно слабым" из-за проблем с предоставлением финансовой помощи Украине.
Ранее газета Politico со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщала, что Орбан пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.
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"Это (проблемы с предоставлением помощи Киеву - ред.) заставляет весь ЕС выглядеть довольно слабым. Это большая проблема не только для нас, но и для ЕС", - заявил Климкин. Советник Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан ранее заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС.
Новая помощь Киеву должна быть согласована до конца 2023 года всеми странами ЕС единогласно, в противном случае уже с января будущего года Украина перестанет получать поддержку Брюсселя в свой бюджет. Однако на данный момент между странами Евросоюза возникли непреодолимые разногласия, которые не позволяют продвинуться в урегулировании этого вопроса. Ряд стран требуют от Киева отчитаться за уже потраченные деньги, другие члены ЕС отвергают возможность увеличения бюджета ЕС на продолжение украинского финансирования, предлагая ЕК самостоятельно изыскать требуемые средства, перераспределив их из других программ и статей расходов.
В Брюсселе говорили также, что изучают альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.
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